Light prorroga campanha de negociação de dívidasReprodução

Publicado 14/12/2022 15:25

A Light informou nesta quarta-feira, 14, que irá continuar com a sua campanha de negociação de dívidas durante o mês de dezembro. Com descontos de até 90% e a possibilidade de parcelar os débitos em até 21 vezes no cartão de crédito, a ação é uma oportunidade dos clientes começarem o ano de 2023 sem dívidas com a distribuidora.



A campanha será toda feita pela Agência Virtual e é destinada para quem tem pelo menos uma fatura aberta há seis meses ou mais. Cada consumidor terá seu caso avaliado individualmente, para que receba as melhores condições.

A prorrogação da campanha, que começou em novembro, se deu por conta da alta demanda dos clientes. No mês passado, quase 12 mil pessoas negociaram suas dívidas e os descontos concedidos pela Light ultrapassaram os R$ 7 milhões. E, apesar da possibilidade de parcelamento no cartão, 95% dos clientes preferiram pagar os valores à vista.



O coordenador de planejamento de cobrança, Yago Chagas, lembra que, em ações anteriores, de todos os clientes que fizeram algum tipo de negociação, 60% se mantiveram adimplentes.



"A prorrogação da campanha de negociação é mais uma oportunidade para o cliente que está inadimplente. Nesse período de final de ano, com o pagamento do 13º, muitos consumidores vão procurar quitar seus débitos para começar 2023 no azul. A tarifa de energia elétrica tem um peso relevante no orçamento das famílias, especialmente as de menor renda, então, para evitar novos endividamentos, fazemos o acompanhamento dos clientes que aderem à negociação. Enviamos, por exemplo, dicas de economia e alertas sobre o aumento do consumo", disse o coordenador.



Os interessados devem acessar a agência virtual da Light e clicar em "Campanha de Negociação" para verificar se têm direito ao desconto e as condições oferecidas pela empresa. O desconto é calculado e oferecido automaticamente e, para prosseguir com o pagamento, basta o cliente inserir o número de seu cartão de crédito.