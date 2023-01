Sergio Rial deixou o cargo em menos de duas semanas após assumir - Patricia Monteiro

Publicado 12/01/2023 13:03 | Atualizado 12/01/2023 13:09

A Americanas anunciou nesta quarta-feira, 11, a renúncia do CEO Sergio Rial — que assumiu o cargo no ínicio deste ano —, após detectar "inconsistências" em lançamentos contábeis de cerca de R$ 20 bilhões na data de 30 de setembro de 2022. A quantia não tem efeito em caixa, mas afeta outros indicadores importantes, como alavancagem e patrimônio líquido. Além de Rial, André Covre, diretor de Relações com Investidores, que também havia sido empossado no dia 2 de janeiro, deixou a companhia. O executivo João Guerra foi nomeado para as duas funções pelo Conselho de Administração.

Em comunicado, a empresa afirma que ainda não é possível determinar todos os impactos das inconsistências no patrimônio da companhia. "A área contábil identificou a existência de operações de financiamento de compras bilionárias, que não se encontram adequadamente refletidas na conta fornecedores nas demonstrações financeiras".

O Conselho de Administração das Americanas criou um comitê independente para apurar o que levou à descoberta. A companhia ainda informou que as estimativas "estão sujeitas a confirmações e ajustes decorrentes da conclusão de trabalhos de apuração e dos trabalhos a serem realizados pelos auditores independentes".

A empresa também diz que "manterá o mercado informado a respeito dos desdobramentos relevantes relacionados aos assuntos objeto deste fato relevante".

Veja a íntegra do comunicado

Americanas S.A. ('Americanas" ou "Companhia"), em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foram detectadas inconsistências em lançamentos contábeis redutores da conta fornecedores realizados em exercícios anteriores, incluindo o exercício de 2022. Numa análise preliminar, a área contábil da Companhia estima que os valores das inconsistências sejam da dimensão de R$ 20 bilhões na data-base de 30/09/2022. A Companhia estima que o efeito caixa dessas inconsistências seja imaterial.

Neste momento, não é possível determinar todos os impactos de tais inconsistências na demonstração de resultado e no balanço patrimonial da Companhia.

Entre as inconsistências mencionadas acima, a área contábil da Companhia identificou a existência de operações de financiamento de compras em valores da mesma ordem acima, nas quais a Companhia é devedora perante instituições financeiras e que não se encontram adequadamente refletidas na conta fornecedores nas demonstrações financeiras de 30/09/2022.

As estimativas acima estão sujeitas a confirmações e ajustes decorrentes da conclusão de trabalhos de apuração e dos trabalhos a serem realizados pelos auditores independentes, após o que será possível determinar adequadamente todos os impactos que tais inconsistências terão nas demonstrações financeiras da Companhia.

Diante desses fatos e consequente alteração de prioridades da administração, o DiretorPresidente Sergio Rial e o Diretor de Relações com Investidores André Covre, empossados em 2/1/2023, comunicaram sua decisão de não permanecer na Companhia, com efeito imediato.

O Conselho de Administração nomeou interinamente para Diretor-Presidente e Diretor de Relações com Investidores o Sr. João Guerra, executivo com ampla trajetória na companhia nas áreas de tecnologia e recursos humanos, e não envolvido anteriormente na gestão contábil ou financeira.

O Conselho de Administração decidiu, ainda, criar um comitê independente para apurar as circunstâncias que ocasionaram as referidas inconsistências contábeis, que terá os poderes necessários para a condução de seus trabalhos.

Os acionistas de referência da Americanas, presentes no quadro acionário há mais de 40 anos, informaram ao Conselho de Administração que pretendem continuar suportando a Companhia, tendo o Sr. Sergio Rial como seu assessor nesse processo, prestando apoio na condução dos trabalhos.

A Companhia manterá o mercado informado a respeito dos desdobramentos relevantes relacionados aos assuntos objeto deste fato relevante.

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2023".