É muito prático, muito fácil de usar, disse o padeiro Edmilson Félix, primeiro cliente a usar o carrinho inteligente - Rachel Siston/Agência O Dia

Publicado 12/01/2023 17:58

Rio - A tecnologia é uma grande aliada da população em diversas situações cotidianas e, agora, também passa a fazer parte de uma das atividades mais corriqueiras de milhões de pessoas: fazer compras. O supermercado Redeconomia do bairro de Del Castilho, na Zona Norte do Rio, passou a contar, a partir desta quinta-feira (12), com dois carrinhos inteligentes que prometem agilizar o dia a dia dos consumidores.

O supermercado é o primeiro em todo o estado do Rio de Janeiro a receber a tecnologia. Já o pioneiro no Brasil e na América Latina foi um mercado da cidade de Campinas, no interior de São Paulo, em maio do ano passado. O equipamento também já é usado em países da Europa e nos Estados Unidos. Além de prometer praticidade aos clientes, o carrinho inteligente também garante ser de fácil uso. Ele conta com um visor touch screen - tela sensível ao toque que funciona quando é pressionada -, um leitor de código de barras e máquina para pagamentos com cartão.

Para utilizar o equipamento, basta pressionar a tela, informar o CPF - caso deseje - e passar o código de barras dos produtos que vai comprar no leitor. Se o cliente quiser retirar algo do carrinho antes de finalizar, é necessário somente selecionar a opção 'cancelar' e passar o item novamente no leitor de código de barras. Enquanto o cliente coloca suas compras dentro do carrinho, os valores são somados e ele já fica sabendo quanto irá pagar.

Ao terminar, o consumidor deve escolher a opção 'pagar' e efetuar o pagamento por meio de cartões de crédito, débito, alimentação ou pela ferramenta pix. Dinheiro em espécie não é aceito. Sem precisar enfrentar filas, ele tem apenas que ir até o setor de Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do supermercado para receber a nota fiscal das compras após ter pago. As sacolas gratuitas já ficam dentro do carrinho.

Primeiro a experimentar a novidade, o padeiro Edmilson Félix, de 52 anos, contou que gostou da praticidade e de não ter precisado enfrentar filas. "Eu achei maravilhoso, gostei mesmo. É uma evolução, uma modernidade. Foi tudo bem rápido, não teve fila. De início a gente tem um pouco de dificuldade, mas depois a gente pega o jeito e é muito fácil de usar, muito prático. A gente tem que acompanhar a tecnologia, a modernidade. Todos os mercados tem que aderir, porque é muito prático", afirmou o padeiro.

Frequentadora assídua do mercado, a dona de casa Naira Mendes Yilio, de 61 anos, não quis esperar para testar o carrinho inteligente. A idosa, que esteve no supermercado no início da tarde desta quinta-feira, levou apenas alguns segundos para se familiarizar com a nova tecnologia e relatou não ter encontrado dificuldades para utilizar o equipamento.

"Eu estou acostumada a fazer compras e achei ótimo de não ter que pegar fila, achei muito prático, muito bom. Achei o carrinho inteligente fácil de usar, não tive dificuldades, é muito prático. Gostei muito, é show de bola", disse a idosa.

O mercado deve receber mais carrinhos inteligentes em breve e, em fevereiro, será a vez da unidade da Vila da Penha, também na Zona Norte, aderir a novidade. Apesar de ainda não haver previsão, a expectativa é de que todos as lojas do Redeconomia passem a disponibilizar o equipamento. Segundo o diretor comercial do grupo Superpax, Ricardo Marcolan, o supermercado em Del Castilho foi o escolhido para dar início ao uso da tecnologia, por conta dos variados perfis de consumidores.

"A gente tem vários perfis de consumidor: tem o que quer ir ao caixa e ter uma experiência de compras mais demorada, então a gente não demitiu ninguém, a gente continua com a mesma quantidade de operadores de caixa na loja; a gente tem o de e-commerce (compra e venda através da internet), que não quer nem sair de casa; tem o que quer agilidade, mas ainda não usa tecnologia; mas a gente também tem o cliente que é interessado em tecnologia e quer usar a seu favor. Nós vamos usar a tecnologia a favor do consumidor, para que ele tenha uma experiência mais agradável e ágil na loja".

Ainda de acordo com Marcolan, a decisão de adotar o carrinho de inteligente foi impulsionada pela mudança nos hábitos de consumo provocada pela pandemia de covid-19. "A gente entende que a pandemia trouxe novos hábitos de consumo. A gente percebeu que nosso cliente não quer muito sair de casa, ele quer ter agilidade na hora de pagar, não quer perder tempo, porque o tempo ficou muito precioso para a gente. Então, por isso, a gente traz uma experiência de consumo mais ágil para o consumidor", ressaltou.

Os clientes que quiserem usar o carrinho inteligente para suas compras, mas ainda se sentirem inseguros diante da tecnologia, terão o apoio de coloboradores do mercado treinados para auxiliar. De acordo com o presidente da Associação dos Supermercados do Rio de Janeiro (Asserj), Fábio Queiroz, a expectativa é de que, a partir do teste do carrinho inteligente no Redeconomia de Del Castilho, outros supermercados do estado também adotem o equipamento para facilitar as compras dos consumidores.

"Esse tipo de iniciativa é a tecnologia gerando uma experiência de compras melhor para o consumidor. É muito gostoso degustar alimentos, selecioná-los, comprá-los, mas também usufruir de tecnologia. É uma iniciativa que precisa ganhar escala, que precisa estar em todos os supermercados do Rio de Janeiro. A expectativa é que através desse teste, a gente manuseie essa tecnologia e descubra que ela não é tão complexa, que o consumidor se familiarize com ela e, portanto, ganhando escala, para que possamos entregar uma experiência de compras muito melhor", destacou o presidente, que também comentou sobre as mudanças pelas quais o varejo deve passar nos próximos anos.

"A tecnologia no varejo é algo que precisa ser implementada. Pós pandemia, nós supermercadistas abrimos muito a cabeça e passamos por um projeto de transformação digital. Vem muita coisa por aí. Garanto que em três anos, o varejo, através da tecnologia, será um varejo muito melhor para o consumidor".