Mais de 70 milhões de brasileiros estão endividados - Marcello Casal/Agência Brasil

Mais de 70 milhões de brasileiros estão endividadosMarcello Casal/Agência Brasil

Publicado 02/03/2023 13:13

O governo deve lançar na próxima semana o programa Desenrola, que tem o objetivo principal de reduzir o número de famílias inadimplentes no Brasil. A iniciativa busca facilitar a renegociação de dívidas de cerca de 40 milhões de brasileiros endividados com renda de até dois salários-mínimos e débitos em atraso de até R$ 5 mil, incluindo beneficiários do Bolsa Família.

Como vai funcionar?



O programa consiste em leilões nos quais o governo buscará o maior desconto possível nos débitos de consumidores com bancos, varejistas e companhias de água, gás e telefonia. Para intermediar essas renegociações com as instituições financeiras e empresas, o Palácio do Planalto enviará uma Medida Provisória (MP) ao Congresso Nacional nos próximos dias.

De acordo com uma publicação do Partido dos Trabalhadores (PT) nas redes sociais, ''a ameaça de uma crise de crédito, reforçada pelo aumento do endividamento das famílias, está no centro das ações do governo Lula''.

Quem pode renegociar as dívidas e em quanto tempo?



Pessoas com dívidas de até R$ 5 mil e que recebem até dois salários-mínimos. Estima-se que 40 milhões de brasileiros encontram-se nessa situação. O refinanciamento poderá ser feito em até cinco anos (60 meses).

As negociações serão divididas por setores e milhares de dívidas serão negociadas ao mesmo tempo. Os consumidores poderão acessar um portal disponibilizado pelo governo para verificar se a dívida foi alvo de renegociação e escolher se preferem pagar à vista ou financiar em até 60 meses em um banco.

O governo arcará com as eventuais inadimplências por meio de um fundo, com a União garantindo o valor principal da dívida e os bancos arcando com o risco dos juros.

Dívidas

De acordo com o Serasa, mais de 70 milhões de brasileiros encontram-se endividados. A soma das dívidas ultrapassa os R$ 320 bilhões. A dívida média dos brasileiros é de R$ 4.612,28.