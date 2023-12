Segurado pode enviar representante à agência do INSS para apresentar documentos que comprovem a incapacidade - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 15/12/2023 12:36

Você sabia que é possível fazer a perícia do INSS em casa ou mesmo no hospital se estiver acamado e precisando de um benefício por incapacidade? Essa possibilidade existe e basta que no dia e hora agendados da perícia na agência, um representante vá no seu lugar, com documento que comprove a internação hospitalar ou a impossibilidade de locomoção da residência até a agência do INSS e demais documentos de identificação. Em seguida, o perito médico analisa se cabe a perícia externa, que pode ser domiciliar, hospitalar ou em outro lugar, como em outro município, por exemplo.

A perícia médica é necessária para receber algum dos benefícios por incapacidade, seja o temporário (antigo auxílio-doença) ou o permanente (aposentadoria por invalidez). E, justamente prevendo que o segurado possa estar acamado, ou seja, em situação que precise de cuidados especiais e sem condições de se dirigir a uma agência do INSS, existe essa alternativa.

O segurado pode ir de maca para a agência para ser atendido?

Em nenhuma hipótese, o segurado precisa ir de maca, em ambulâncias ou outros veículos, para o atendimento da perícia. Isso garante a integridade da pessoa, que deve ter a privacidade resguardada. Além disso, a depender da gravidade da situação clínica do segurado, pode ocorrer risco de agravamento do estado de saúde do do requerente.