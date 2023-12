Abordagens podem ocorrer por SMS, WhatsApp e telefonemas - Divulgação

Publicado 20/12/2023 12:10 | Atualizado 20/12/2023 12:11

O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) alertou nesta quarta-feira, 20, para um novo golpe que usa a prova de vida on-line como isca. Criminosos se passam por servidores e pedem o envio de dados pessoais. As abordagens podem ocorrer por mensagem de texto (SMS ou WhatsApp) e telefonemas, quase sempre oferecendo vantagens e ganhos inexistentes.

Segundo o INSS, um desses golpes, rotineiramente aplicados, é o da prova de vida on-line. Nele, os golpistas telefonam para aposentados e pensionistas alertando sobre a suposta necessidade de realizar o procedimento de forma digital. Alegam que é uma nova modalidade adotada pelo INSS.

Em seguida, fingem ser um atendente do instituto e pedem que a vítima confirme os dados pessoais e bancários. "Solicitam o envio de uma foto atualizada e dos documentos digitalizados, gerando margem para um golpe pelo WhatsApp. De posse dos dados confirmados e a foto do documento, os criminosos terão mais facilidade para agir e executar a fraude financeira", aponta o instituto.

Gerente de uma das agências da Previdência Social, Ocian Florêncio destaca que os golpes prejudicam os aposentados e pensionistas, que, na maioria das vezes, são induzidos pelas facilidades oferecidas pelos golpistas. "Temos uma clientela idosa. Muitos não têm habilidade com as ferramentas tecnológicas e terminam sendo presas fáceis para os criminosos", diz.

Florêncio recomenda que os segurados do instituto não aceitem os contatos como verdadeiros: "Sempre que receber telefonema, SMS, mensagem de WhatsApp e e-mail tratando de assuntos relacionados ao INSS, o melhor caminho é não informar os seus dados. Se tiver dúvidas, procure os nossos canais oficiais, como a Central 135, ou aplicativo Meu INSS. Ou peça ajuda a um familiar ou amigo de confiança".

Como não cair em golpe

O site do INSS orienta o segurado a concentrar todas as operações de atualização no espaço Meu INSS na plataforma gov.br e jamais compartilhar login e senha.1. Manter os dados de contato, como telefone, e-mail e endereço atualizados no Meu INSS ou pelo telefone 135.2. Não atender solicitações de dados por e-mail, mensagem ou telefone.3. Não clicar em links enviados por SMS e desconfiar de mensagens não identificadas. O número do SMS usado pelo INSS para informar os cidadãos é 280-41;4. Acessar o Meu INSS na plataforma gov.br para confirmar o contato ou a convocação;5. Usar apenas os canais oficiais de atendimento para cumprir solicitações do INSS, seja para agendar um serviço ou para entregar algum documento.O instituto ainda garante que nunca entra em contato direto com a pessoa para solicitar dados, nem pede o envio de fotos de documentos. A atitude preventiva e o monitoramento do CPF são sempre as melhores medidas para cuidar dos seus dados pessoais e manter um bom score de crédito na aposentadoria.