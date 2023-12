Guias para pagamento do IPTU 2024 serão distribuídas a partir de janeiro - Prefeitura do Rio/Divulgação

Publicado 27/12/2023 10:52 | Atualizado 27/12/2023 11:26

Rio - Os cariocas vão poder pagar a primeira parcela ou a cota única do IPTU até o dia 7 de fevereiro de 2024. Nesta terça-feira (27) a Prefeitura divulgou o calendário com as datas de vencimento do imposto predial no Diário Oficial do município.

De acordo com o texto, as guias para realizar o primeiro pagamento vão ser entregues pelos Correios, a partir de 15 de janeiro. Os contribuintes que preferirem emitir as vias online poderão acessá-las a partir do dia 29 do mesmo mês, pelo site Carioca Digital ou pelo aplicativo de mesmo nome. Todas as 12 parcelas poderão ser impressas de uma vez.

Os cariocas ainda terão a opção de solicitar a guia nos Postos de Atendimento do IPTU. Para realizar o procedimento, tanto online quanto presencial, é necessário informar o número da inscrição do imóvel, identificado no carnê do IPTU de anos anteriores.

Ainda segundo a Prefeitura, o valor do imposto predial será corrigido pela inflação acumulada de 2023, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E), que será divulgado pelo IBGE.

Vale lembrar que quem pagar o boleto em uma única parcela, até o dia 7 de fevereiro, recebe um desconto de 7%, no valor do IPTU, que é o mesmo percentual concedido em 2023.

Confira o calendário completo para pagamento do IPTU 2024

Cota única: Vencimento em 7/2/2024

1ª cota: Vencimento em 7/2/2024

2ª cota: Vencimento em 7/3/2024

3ª cota: Vencimento em 5/4/2024

4ª cota: Vencimento em 8/5/2024

5ª cota: Vencimento em 7/6/2024

6ª cota: Vencimento em 5/7/2024

7ª cota: Vencimento em 7/8/2024

8ª cota: Vencimento em 6/9/2024

9ª cota: Vencimento em 7/10/2024

10ª cota: Vencimento em 7/11/2024

O município alerta aos contribuintes que a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento não envia comunicados ou boletos de pagamento aos contribuintes via Whatsapp, ou SMS. Os cariocas precisam estar atentos a golpes de internet.