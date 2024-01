O INSS alerta para os casos em que a renda familiar pode impedir o recebimento do benefício - Internet/Reprodução

Publicado 03/01/2024 17:54

Risoneide de Souza, auxiliar de cozinha, vive em Manaus, no Amazonas, há 35 anos e passou a ser representante legal da irmã que recebe Benefício de Prestação Continuada (BPC) à pessoa com deficiência, ou seja, um benefício assistencial. Antes disso, porém, Risoneide trabalhou muitos anos com carteira assinada e, por isso, surgiu a dúvida: ainda poderia continuar trabalhando de carteira assinada e se aposentar no futuro mesmo sendo representante legal do benefício da irmã?



Essa é uma dúvida muito comum para aqueles que são representantes de algum segurado do INSS. A dúvida é se, justamente por ser representante, isso acaba impedindo de obter algum benefício do INSS, como aposentadoria, por exemplo. A resposta é não, mas há um caso que pode gerar impedimento para o próprio beneficiário continuar recebendo seu benefício.



Isso porque, para ter direito a um benefício assistencial, um dos requisitos necessários é observar a renda do grupo familiar, ou seja, quanto ganha no total o grupo familiar que mora com a pessoa que quer esse tipo de benefício. Segundo a legislação, esse total não pode ser maior que ¼ do salário mínimo por pessoa do grupo familiar.



Fazem parte do grupo familiar as pessoas abaixo, desde que morem com o beneficiário do BPC:



- Cônjuge ou companheiro;

- Pais;

- Madrasta ou padrasto, caso ausente o pai ou mãe (nunca ambos);

- Irmãos solteiros;

- Filhos e enteados solteiros;

- Menores tutelados.