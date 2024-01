Regime de home office cresceu com a pandemia de covid-19 - Reprodução

Regime de home office cresceu com a pandemia de covid-19Reprodução

Publicado 04/01/2024 12:07

Uma pesquisa realizada pela empresa Offerwise, a pedido do QuintoAndar e Imovelweb, mostra que 43% das pessoas que trabalham em home office ou regime híbrido pediram demissão caso tivessem que ir à empresa todos os dias.

Uma outra pesquisa, chamada "The Future of Work Trends Forecast 2024", da empresa International Workplace Group, mostrou que 75% dos CEOs entrevistados esperam que suas empresas continuem operando em um modelo híbrido nos próximos cinco anos.

Como argumento para a escolha, 76% destacaram equilíbrio entre vida pessoal e o trabalho, 52% a possibilidade de passar mais tempo com amigos e familiares e 47% economizar dinheiro viajando em dias de menor demanda.

Para Tiago Alves, CEO do IWG no Brasil, o modelo de trabalho híbrido é uma das principais megatendências de trabalho para 2024 e está mudando a forma como as pessoas trabalham em todo o mundo. O formato, segundo ele, traz benefícios significativos, como aumento da felicidade dos funcionários, melhoria da produtividade e maior retenção e atração de talentos.

“Os profissionais do regime híbrido podem ajustar seu trabalho às suas vidas, inclusive reduzindo a necessidade de longos deslocamentos diários. Oferecer a opção de trabalho híbrido é uma maneira importante e simples para as empresas mostrarem que se importam com seus funcionários. Isso permite que eles tenham mais controle sobre seus horários e tenham mais tempo livre. As empresas que adotam o trabalho híbrido percebem não apenas uma equipe mais saudável, mas também mais comprometida e produtiva”, pontua Tiago.

Além dos dados citados anteriormente, o IWG prevê que 30% de todo o mercado imobiliário comercial seja de espaços de trabalho flexíveis até 2030.