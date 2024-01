Alimentação saudável é uma das áreas apontadas pelo estudo - Reprodução

Publicado 04/01/2024 14:51

Saúde e bem-estar, tecnologias inovadoras, alimentação saudável e sustentável e negócios digitais são algumas das melhores áreas para se investir em 2024. É o que aponta um guia elaborado pelo Sebrae para orientar os empreendedores no planejamento para o próximo ano. O objetivo é disponibilizar a maior quantidade de informações possível para que os empreendedores possam se antecipar e ter sucesso em sua trajetória.

“O empreendedor precisa aproveitar as oportunidades disponíveis. O bom momento da economia dá mais segurança tanto para os que querem investir em seus negócios, quando para aqueles que querem começar a empreender. Por isso, o Sebrae fez este mapeamento. A era digital trouxe consigo um consumidor mais informado, exigente e conectado, criando um cenário onde a adaptação é vital para a sobrevivência e prosperidade dos empreendimentos”, afirma Décio Lima, presidente do Sebrae Nacional.

“O Sebrae está pronto para auxiliar os empreendedores a identificar e aproveitar essas oportunidades”, completa. O guia com as principais tendências de empreendedorismo mapeia os passos a serem dados na jornada empreendedora, oferecendo insights para impulsionar os negócios, especialmente ligados aos avanços tecnológicos, às transformações sociais e aos novos comportamentos de consumo do público.

Se o problema para começar a empreender em 2024 é o valor a ser investido, o guia traz oportunidades que demandam pouco recurso inicial. Entre eles estão serviços de consultoria e treinamento on-line, a produção de conteúdo para redes sociais, design gráfico e vídeo e explorar nichos de mercado através da revenda de produtos.

O material traz ainda oportunidades que estão em alta ao redor do mundo, mas ainda são pouco exploradas no Brasil, como soluções tecnológicas para pequenas e médias empresas, soluções sustentáveis na agricultura e a oferta de serviços de saúde e bem-estar para populações de baixa renda em comunidades carentes.