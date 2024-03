Levantamento mostra que 23% dos que comem fora de casa optam por restaurantes - Divulgação

Levantamento mostra que 23% dos que comem fora de casa optam por restaurantesDivulgação

Publicado 12/03/2024 16:01

De acordo com um levantamento da Ticket, marca da Edenred Brasil de vale-refeição e vale-alimentação, realizado com base nas transações com o cartão Ticket Restaurante pelas suas mais de 7 milhões de pessoas usuárias, o gasto médio anual por refeição foi de R$ 54,11 em 2022 para R$ 57,13 em 2023 (crescimento de quase 5,6%); e a culinária brasileira foi a mais consumida nos estabelecimentos de comida pronta em 2023, mantendo sua posição do ano anterior.

A categoria teve gasto médio anual de R$ 54,94 por pessoa, por refeição aumento de 3,9% em relação a 2022). “A culinária brasileira contempla os restaurantes por quilo e pratos feitos com arroz, feijão, carne e salada, e é a principal escolha de quase 23% das pessoas usuárias na média anual”, comenta Jean Castro, Diretor de Rede de Estabelecimentos da Ticket.

A segunda culinária mais consumida no ano passado, de acordo com o ranking, foi a comida de padaria. O gasto médio anual na categoria foi de R$ 29,80 (aumento de 0,64%), o menor entre todos os tipos de culinária monitorados pela Ticket. Ainda, as refeições feitas nas padarias de todo brasil são as principais escolhas de 20% na média anual, dos usuários dos cartões da marca.

Já a lanchonete, categoria que ocupou a terceira colocação no ranking de preferências, apresentou um gasto médio anual de R$ 39,04 (aumento de 4,1% em relação a 2022) por parte dos consumidores. Cerca de 16% deles têm o tipo de comida como a principal opção de alimentação fora do lar. “As opções que ocuparam o topo da lista de preferências são bastante tradicionais entre os brasileiros, seja pela variedade de opções de pratos, como é o caso da culinária brasileira; pelo preço, no caso da comida de padaria; ou pela praticidade, forte característica das lanchonetes. Não é à toa que as três opções sempre se destacam em nossos levantamentos”, avalia o executivo.

Dezembro, o mês com gastos mais elevados

Dezembro foi o mês em que as pessoas consumidoras desembolsaram as maiores quantias por refeição nos restaurantes. De acordo com as médias apuradas pela Ticket, os gastos mais elevados em 15 das 20 culinárias mais consumidas aconteceram no último mês do ano. “Esse resultado se justifica pelos almoços de confraternização, tradicionalmente realizados nesse período do ano”, comenta Castro.

A comida japonesa, décima colocada no ranking, se destaca com o gasto médio mais elevado do ano, alcançando a marca de R$ 102,71 no mês de dezembro, entre todos os tipos de culinária. Em dezembro de 2022, o gasto médio desta culinária foi de R$ 96,68. Já a comida de padaria apresentou o menor gasto médio do ano, no mês de maio, com R$ 29,16 por refeição. Em 2022, o menor preço foi para a categoria pastel, em fevereiro, com R$ 28,54.