Existe um profissional da área a cada 503 habitantesDivulgação

Publicado 13/03/2024 11:16

A área da odontologia segue mais um ano de prosperidade, visto que o setor apresentou um grande avanço em 2023 em comparação aos anos anteriores. Esse cenário positivo é em função de grande parte da população estar cada vez mais consciente sobre a importância da saúde bucal. De acordo com os últimos dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o mercado está movimentando R$ 38 bilhões por ano, sendo a segunda profissão mais rentável do país com mais de 400 mil profissionais ao redor do Brasil.



Este dado coloca o Brasil como o país com a maior quantidade de cirurgiões-dentistas do mundo, levando em consideração que a população brasileira atingiu a marca de 203 milhões, segundo o Censo de 2022, com uma média de um profissional para cada 503 habitantes.

Além do aumento da conscientização da população brasileira com a saúde bucal, outro movimento que tem feito o mercado seguir aquecido é o avanço do mercado da odontologia estética.



O setor estético que inclui a avaliação de sistemas, equipamentos odontológicos, implantes dentários, coroas, pontes dentárias, facetas, entre outros procedimentos, é o que mais avança nos últimos anos. Espera-se que esse nicho da odontologia expanda sua taxa anual composta em 13% de 2024 a 2030.

Para a Coordenadora do Curso de Odontologia do Centro Universitário Anhanguera, Maria Amélia Pazos, o segmento estético na área odontológica segue como tendência nos próximos anos, com um mercado cada vez mais aquecido para quem deseja ingressar no setor neste ano.



Além disso, Maria Amélia acredita que apesar do país ser topo no ranking mundial em quantidade de profissionais, a empregabilidade segue em alta, visto que a Brasil ainda enfrenta barreiras de acesso a serviços na odontologia em algumas regiões brasileiras.

"Temos muitos profissionais no setor, porém paralelamente nosso país possui mais de 16 milhões de habitantes com a ausência de um dente ou mais, na busca de mão de obra qualificada e nem sempre conseguem ter um atendimento em sua localidade", explica a profissional.



O mercado de trabalho em Odontologia varia bastante em cada região do Brasil e existem inúmeras áreas que o dentista pode trabalhar. A maior concentração de profissionais está nas regiões Sul e Sudeste, principalmente, nas capitais de grande porte. Porém, no Norte, Nordeste e Centro-Oeste existe uma carência maior de profissionais, tanto no sistema público, quanto no atendimento privado, sendo essas regiões as que possui o maior número de vagas.