Dados são do Cadastro Geral de Empregados e DesempregadosDivulgação/CNI

Publicado 16/03/2024 09:23

Com a criação de 4.722 postos de trabalho com carteira assinada, o setor Industrial - contemplando as Indústrias de Transformação, Extrativa, Construção e os Serviços Industriais de Utilidade Pública - foi o principal contratante do estado do Rio no mês de janeiro. A análise é da Firjan, a partir da plataforma Retratos Regionais, com base no Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).



De acordo com a federação, a Construção registrou seu melhor desempenho na geração de empregos desde setembro de 2022, com a contratação de 3.537 novos trabalhadores em janeiro. Os demais setores industriais também tiveram saldo positivo, com a criação de 1.185 postos de trabalho com carteira assinada.

A federação destaca que, apesar de janeiro ainda registrar um volume considerável de demissões sazonais relacionadas à produção para o fim de ano, a indústria teve saldo positivo na geração de emprego.



O resultado positivo também foi observado no setor de Serviços, que registrou saldo de 3.469 contratações. Por outro lado, a Agropecuária (-95) e o Comércio (-6.752) tiveram saldo de demissões. A Firjan explica que o movimento é típico para o Comércio nesse período, quando os contratos temporários são encerrados após o período de fim de ano.