Rioprevidência é responsável pelo pagamento de aposentadorias e pensõesAgência O DIA

Publicado 31/03/2024 14:55

Rio - A partir desta segunda-feira (1º), os pensionistas do Estado do Rio que fazem aniversário em abril já poderão agendar o recenseamento obrigatório exigido pelo Rioprevidência. O procedimento deve ser realizado em uma das 18 agências do órgão. A marcação é feita pelo site rioprevidencia.rj.gov.br ou pelos telefones 0800-285-8191 (chamadas de fixo) e (21) 3850-3350 (de fixo ou celular).Definido o agendamento, o pensionista deve comparecer na data, local e horário definidos, com os documentos de RG, CPF, comprovante de residência e título eleitoral, e realizar o procedimento. Responsável pelo pagamento de aposentadorias e pensões, o Rioprevidência alerta que a não realização do recenseamento poderá acarretar a suspensão do benefício até que o beneficiário regularize sua situação.Na fase atual, os pensionistas militares só estão obrigados a fazer o recenseamento, caso estejam associados ao Rioprevidência, ou seja, aqueles segurados cujo instituidores da pensão vieram a óbito até 31 de dezembro de 2021.