Foram contabilizados os números das mais de 1.600 lojas físicas no paísDivulgação

Publicado 03/04/2024 10:47

A Americanas vendeu R$ 1 bilhão em chocolates na Páscoa e bateu a meta anunciada pela companhia no início do mês de março de crescer 20% no evento, na comparação com a Páscoa de 2023. Foram, no total, 160 milhões de unidades de produtos vendidos, como ovos de chocolates e caixas de bombom, além de pelúcias nas mais de 1.600 lojas físicas espalhadas pelo país, site e app da marca.

Só de ovos de Páscoa e itens temáticos foram 13 milhões de itens vendidos. O resultado, com rentabilidade no evento, atingiu as expectativas da nova gestão e reforça o movimento de transformação da companhia, com foco na estratégia comercial e em novas bases de relacionamento com parceiros e fornecedores.



A Páscoa deste ano marca a volta da Americanas ao varejo simples e demonstra a relevância da marca para os brasileiros em um dos maiores eventos do ano.

"Um a cada dois brasileiros comprou produtos de Páscoa na Americanas. Tivemos um crescimento de 14% no número de transações nas lojas físicas frente o mesmo período do ano anterior. Por trás desse resultado, tem uma estratégia de compra e distribuição muito bem azeitada com os nossos fornecedores, que tem na Americanas um canal de vendas de extrema relevância", afirma Osmair Luminatti, vice-presidente comercial e de operações da Americanas.



Entre os itens mais vendidos estão caixa de bombom Garoto 250 g, caixa de bombom Nestlé 251g, chocolate Kit Kat 41,5 g, Bis Xtra 45g, tabletes Lacta 80g e 90g e tabletes Hersheys 77g e 82g. Juntos, estes produtos somaram mais de 85 milhões de unidades comercializadas nesta Páscoa.

Entre os ovos de chocolate, os campeões de vendas foram o Kit Kat 332 g, o Alpino 339,5 g e o ovo LOL 90 g da Delicce, marca exclusiva da Americanas. A caixa de bombom exclusiva Amor Carioca DUO da marca Neugebauer e as pelúcias de Páscoa - com mais de meio milhão de unidades vendidas e um crescimento de 45% na comparação com 2023 - também incrementaram o sortimento do evento neste ano.



A Americanas também manteve a primeira posição em 20 das 25 principais buscas orgânicas na internet relacionadas ao evento, com termos como Ovo de Páscoa, Chocolate, Barra de Chocolate, Caixa de Bombom e Bis.

"Esta Páscoa comprovou que a Americanas conta com um componente de vendas que faz toda a diferença: a lembrança e o carinho do público pela marca, além de um atributo fundamental para o bolso do brasileiro nos dias de hoje que é a variedade, tanto de preço e quanto de sortimento", complementa o executivo.



A acessibilidade nos preços dos produtos ofertados no evento contribuiu ainda para o maior uso de meios de pagamento com formatos à vista (Pix, cartão de débito e dinheiro), que representaram 57% do total mesmo com o maior fluxo de clientes na última semana do mês.