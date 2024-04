Valor é proveniente de uma política de valorização do salário mínimo - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 15/04/2024 11:27

O salário mínimo de 2025 será de R$ 1.502, de acordo com a previsão do governo na Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), entregue ao Congresso Nacional nesta segunda-feira (15).

O número representa um aumento de 6,37% em comparação aos atuais R$ 1.412. A quantia segue a política de valorização do salário mínimo do presidente Lula (PT).

Ganho real

De 2007 a 2019, vigorava a política semelhante à atual, em que o salário mínimo era corrigido pelo INPC do ano anterior mais o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes. Caso o PIB encolha, havia a reposição apenas pela inflação. De 2020 a 2022, o salário mínimo passou a ser corrigido apenas pelo INPC, sem ganhos reais.



Em 2023, houve dois aumentos. De janeiro a maio, o salário mínimo foi reajustado para R$ 1.302, com ganho real de 1,41%. A partir de maio, quando o governo editou a medida provisória retomando a política salarial anterior, o salário passou para R$ 1.320, com valorização real de 2,8% em relação ao mínimo de 2022.

O que é o LDO

O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias apresenta as metas e as prioridades do orçamento público para o ano. É este projeto que orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), que define detalhamento os gastos do ano.