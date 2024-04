Pacote Acredita foi inspirado no Desenrola - Divulgação

Publicado 22/04/2024 09:56 | Atualizado 22/04/2024 10:39

O governo lança na manhã desta segunda-feira, 22, o Desenrola Pequenos Negócios, que tem como público-alvo os Microempresários individuais (MEIs), as microempresas e as pequenas empresas com faturamento bruto anual até R$ 4,8 milhões e que estão inadimplentes em dívidas bancárias. O evento para anunciar o Pacote Acredita, que tem quatro eixos, está marcado para as 10h, no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.