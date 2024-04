Redução do teto de juros do consignado para aposentados e pensionistas entrará em vigor dentro de cinco dias - INSS/Divulgação

Publicado 30/04/2024 12:28

Foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira a Resolução 1.363 do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), em conjunto com o Ministério da Previdência Social (MPS), que recomenda ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que fixe o teto máximo de juros do crédito consignado para aposentados e pensionistas em 1,68% ao mês.O texto ainda estabelece uma taxa de 2,49% ao mês para as operações realizadas por meio de cartão de crédito e cartão consignado de benefício. Antes, esses percentuais eram de 1,72% e 2,55% ao mês, respectivamente.As novas taxas passam a valer cinco dias após a publicação dessa decisão do CNPS no Diário Oficial da União.Pelas regras atuais, o segurado do INSS pode comprometer até 45% do benefício com o empréstimo. Desse total, 35% são para empréstimo pessoal, 5% para cartão de crédito e 5% para cartão de benefício.Atualmente, há 63.746.598 contratos de consignado ativos (considerando todas as modalidades).Estão disponíveis no portal do INSS e no aplicativo Meu INSS as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras no Brasil. Os segurados poderão consultar em qual banco a taxa de juros está mais favorável e fazer a portabilidade do empréstimo.No aplicativo ou site, ao selecionar o serviço "extrato de empréstimos", opção "instituições e taxas", os juros estarão disponíveis para que o segurado verifique qual a taxa mais vantajosa antes de pegar o empréstimo.- Acesse o aplicativo ou o site Meu INSS;