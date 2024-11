Campanha se destina a clientes com contas em atraso há pelo menos seis meses - Light

Publicado 06/11/2024 13:51

Clientes da Light em situação de inadimplência terão a oportunidade de regularizar seus débitos com a companhia com condições especiais. A empresa lançou uma campanha de negociação de dívidas com descontos que poderão variar até 95%.Cada cliente terá o seu caso analisado individualmente e os descontos serão concedidos de acordo com o perfil da dívida. A campanha terá duração inicial de 30 dias e as negociações somente serão feitas por meio digital, na agência virtual da empresa A superintendente de Experiência do Cliente da Light, Lais Tovar, explica que esta é uma oportunidade de o cliente quitar seus débitos e, se for o caso, retirar o seu nome do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa: