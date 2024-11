Black Friday no calçadão de Nova Iguaçu. Poucas lojas com decoração e movimento de compras, nesta sexta-feira (29). - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 29/11/2024 15:57 | Atualizado 29/11/2024 16:37

Rio - As tradicionais promoções da Black Friday movimentaram o calçadão de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira (29). Lojas de roupas, sapatos, eletrodomésticos e eletrônicos apostaram na decoração das fachadas, com faixas e balões, além dos avisos de descontos que podem chegar até 60%.

Essa foi a estratégia adotada pela loja de vestuário Freelance Fashion onde Thais Cândida, de 31 anos, trabalha como vendedora. Segundo ela, a ideia foi aproveitar ao máximo a frente de loja e o interior para destacar as promoções.

"Nossa ideia é superar o resultado que tivemos no ano passado. Optamos por usar os balões, mas o principal mesmo é o preço. Escolhemos uma estratégia de oferecer descontos que começam em 10% e vão até 40% no valor das peças", explicou a vendedora.

Nesta sexta-feira, Thais acredita que a maior procura da clientela da loja será por peças como "vestidos, macaquinhos e blusinhas".

A expectativa de aumento nas vendas neste ano da vendedora está alinhada com as projeções do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ). De acordo com a pesquisa, a expectativa é que as promoções movimentem cerca de R$ 1,32 bilhão durante os dias de campanha, com um gasto por pessoa de em média R$ 1,2 mil, o que representa alta em relação a 2023.

Na pesquisa feita pelo instituto, que incorpora dados da Região Metropolitana do Rio, a maior parte desse valor gasto pelo consumidor fluminense será dedicada à compra de eletrodomésticos (40,8%), enquanto os eletrônicos, incluindo videogame, smartphones, computador e tablets, ficam com 32,1%.

O restante vai para o vestuário, calçados e acessórios (12,2%), artigos de uso doméstico (8,5%) e artigos de perfumaria (4,7%).