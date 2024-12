Equipes do Programa Procon nos Bairros farão atendimento na quinta, sexta-feira e sábado - Prefeitura do Rio

Equipes do Programa Procon nos Bairros farão atendimento na quinta, sexta-feira e sábadoPrefeitura do Rio

Publicado 03/12/2024 16:42

O Procon Carioca, órgão vinculado à Secretaria Especial de Cidadania, levará atendimento a diversos bairros da cidade esta semana. Na quinta-feira, 5, as equipes do programa Procon nos Bairros estarão na Taquara, em Jacarepaguá, e no Santo Cristo, região central da cidade. Na sexta-feira, 6, o atendimento acontece em Bangu, na Zona Oeste. Já no sábado, 7, os serviços serão disponibilizados na Pavuna e em Paciência. Os consumidores poderão registrar reclamações referentes a empresas ou serviços contratados e renegociar dívidas.



Para fazer os registros ou esclarecer dúvidas é preciso levar cópia dos documentos pessoais, além dos comprovantes de compra do produto ou do serviço contratado, como boletos e notas fiscais. As reclamações recebidas serão encaminhadas diretamente às empresas. Em até 30 dias, o consumidor terá retorno referente às questões.



Atendimento

- Taquara (quinta-feira): Estrada dos Teixeiras 405, das 10h às 14h.



- Santo Cristo (quinta-feira): Avenida Professor Pereira Reis 36, das 9h às 15h.



- Bangu (sexta-feira): Rua Bela Flor 110 B, das 10h às 14h.



- Pavuna (sábado): Rua Ary Villar 455, das 9h às 12h.



- Paciência (sexta-feira): Rua Paçuare - Praça Padre de Azevedo, das 9h às 15h.