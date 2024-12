Cerca de 85% dos entrevistados esperam a alta nas vendas no Natal - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Cerca de 85% dos entrevistados esperam a alta nas vendas no NatalReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 05/12/2024 11:43 | Atualizado 05/12/2024 11:44

Rio - Os lojistas cariocas esperam aumento de 4% nas vendas de Natal, de acordo com a pesquisa do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Rio de Janeiro (SindilojasRio).

Segundo o levantamento, cerca de 85% dos entrevistados esperam a alta. Dos 350 comerciantes ouvidos, pelo menos 60% acreditam que elas possam superar a previsão de 4% chegando a 5,0%, enquanto menos de 8% dos entrevistados estão pessimistas, esperando variação negativa das vendas diante da performance observada no Natal de 2023, num contexto mais difícil.



"Cabe destacar que todos os entrevistados reconheceram a importância das redes sociais e dos recursos da mídia eletrônica para continuarem seus negócios com perspectivas futuras que poderão ser aplicadas neste período visando conquistar clientes”, disse Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e SindilojasRio.



A pesquisa mostrou ainda que, para estimular os consumidores, os lojistas estão fazendo promoções e procurando oferecer descontos com planos de pagamentos facilitados, considerando as possibilidades de vendas. Os segmentos com maior expectativa para o Natal são roupas, calçados, brinquedos, bolsas e acessórios, celulares, perfumaria/beleza e bijuterias.



O levantamento também aponta que a maioria dos comerciantes se planejaram melhor do que ano passado, pois cerca de 90% acham o volume de mercadorias estocadas compatível com o que se espera vender.



"É o mercado através das suas nuances e dinâmica ditando o comportamento dos agentes econômicos. Neste contexto, os lojistas vão se organizando para entregar ao consumidor a melhor experiência de compra objetivando fidelizá-lo sempre que possível para rentabilizar o seu negócio", conclui Aldo Gonçalves.