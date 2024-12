Microempreendedores individuas respondem por 76% das empresas criadas em 2024 - Reprodução/Feepik

Publicado 11/12/2024 11:42

O bom momento da economia brasileira tem estimulado um volume maior de empreendedores a abrirem novas empresas ou formalizarem negócios que já estavam em operação. Segundo levantamento do Sebrae, foram abertas 334,5 mil empresas no país no último mês de novembro. Desse total, 96% são microempreendedores individuais (MEI), micro e pequenas empresas. Esse volume é 13% maior que o registrado no mesmo mês do ano passado – 284 mil em 2023 contra 321 mil em 2024.

Ainda segundo os dados do Sebrae, no acumulado deste ano, já foram criados 3,9 milhões de pequenos negócios, com predominância dos microempreendedores individuais (MEI) que representam 76% desse universo.

Para Décio Lima, presidente do Sebrae, a comparação entre os números de 2024 e os do ano passado deixa claro que a economia brasileira segue forte, com resultados consistentes. “O crescimento da empregabilidade, o forte resultado do Produto Interno Bruto (PIB), o aquecimento da indústria de transformação, entre outros fatores, dão confiança ao empreendedor e às pessoas que desejam abrir o próprio negócio. Novas empresas em operação e na formalidade representam mais empregos, o que movimenta ainda mais a economia”, comenta.

As cidades de São Paulo (33.474) e Rio de Janeiro (11.202), além de Brasília (6.273), lideraram a abertura de novos negócios em novembro. Já a análise dos setores que mais se destacaram mostra os Serviços na liderança, com 62% (200 mil empresas), seguido do Comércio, com 23% dos novos negócios (73 mil empresas), e da Indústria, que registrou 24 mil negócios (7% do total).

Entre as atividades mais procuradas, os serviços de Atenção Ambulatorial lideraram entre as microempresas e empresas de pequeno porte, enquanto as Atividades de Malote e Entrega (8%) computaram mais registros entre os MEI.

Confira os números da pesquisa

Em novembro de 2023

- 296.874 – Total de novas empresas

- 284.298 – Pequenos negócios



Em novembro de 2024

- 334.515 – Total de novas empresas

* Sendo 321.095 – Pequenos negócios



Acumulado em 2024

- Total: 4 milhões de novas empresas

- 3.9 milhões de pequenos negócios

Participação dos pequenos negócios por porte

- MEI - 75,7%

- ME - 19,7%

- EPP - 4,5%

Participação por setores

- Serviços - 200.123 - 62,3%

- Comércio - 72.621 - 22,6%

- Indústria - 23.631 - 7,4%