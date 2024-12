Cartões de crédito é débito são os meios de pagamento preferidos pelos consumidores - Divulgação

Publicado 11/12/2024 11:51

Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) revela que o Natal de 2024 deve movimentar um volume total de R$50 bilhões em compras de presentes, valor 15,8% maior se comparado com a mesma pesquisa realizada no ano passado. Segundo o levantamento, o valor médio que o brasileiro deve desembolsar é de R$ 446 (R$ 418 em 2023). O estudo, realizado em parceria com o Instituto Datafolha, revela ainda que 62% da população tem intenção de comprar presente no Natal, ou seja, assim como em 2023, seis em cada dez pessoas responderam positivamente.

Segundo a pesquisa, o cartão é o meio de pagamento preferido entre os consumidores, com 49% da intenção de uso (29% cartão de crédito e 20% cartão de débito). O Pix aparece em segundo lugar, com 40%, seguido pelo dinheiro em espécie (35%), boleto bancário (2%) e o cartão de loja (1%). Entre os entrevistados que pretendem utilizar o cartão de crédito, 77% (75% em 2023) afirmam ter a intenção de parcelar sua compra.

O cartão lidera como meio de pagamento escolhido também no recorte por região, somando 55% no Sudeste, 50% no Centro-Oeste, 48% na região Norte, 46% no Sul e 38% na região Nordeste. Homens (50%) e mulheres (48%), em sua maioria, também afirmam utilizar o cartão para realizar suas compras de Natal.

Entre as faixas etárias, o cartão aparece em primeiro lugar entre pessoas de 25 a 34 anos com 53%, 35 a 44 anos com 52%, 45 a 59 anos com 45% e mais de 60 anos com 46%. Consumidores das classes socioeconômicas A/B (71%) e C (47%) seguem essa tendência.

Roupas e brinquedos são mais citados

Os tipos de presente mais citados são roupas (60%) e brinquedos (42%). Calçados aparecem em terceiro lugar com 18%, e perfumes e cosméticos, com 15%. Abaixo dos 10% estão eletrônicos (5%), acessórios (4%), eletrodomésticos (3%), utensílios domésticos e livros com (2% cada categoria). Não sabem somam 8%.

Entre aqueles que pretendem comprar presente neste Natal, 73% optam pelas lojas físicas, enquanto 31% dão preferência a compras online. As compras presenciais são prioridade em todas as regiões: Norte com 83%, Centro-Oeste com 78%, Nordeste com 77%, Sul com 76% e Sudeste com 68%.

Mulheres e homens também preferem as lojas físicas, com 74% e 73%, respectivamente. No recorte por faixa etária, quanto mais velha a população, maior é a preferência por lojas físicas: 85% entre aqueles com 60 anos ou mais e 65% entre os 18 a 24 anos.

Dentro do recorte por faixa etária, a população jovem lidera com 74% (18 a 24 anos) e 77% (25 a 34 anos). Entre homens e mulheres, são eles que têm maior intenção de compra, com 68%.

Por classe econômica, os resultados foram: classes A/B com 75% de intenção de compra, classe C com 64% e classes D/E com 49%.

Gasto médio é maior entre consumidores 60+

Entre as faixas etárias, aqueles com 60 anos ou mais afirmam que pretendem gastar, em média, R$ 498 – sendo esse o valor maior neste recorte da pesquisa. Conforme a idade diminui, reduz também o valor médio: 59 a 45 anos com R$ 481, 35 a 44 anos com R$ 460, 25 a 34 anos com R$ 426 e 18 a 24 anos com R$ 351.

O público masculino pretende gastar, em média, R$ 509 com presente de Natal, enquanto as mulheres têm a intenção de desembolsar R$ 379.