Lojas do Centro, da Zona Norte e da Zona Sul deverão ser as mais procuradas pelos foliões - Pedro Teixeira/ Agência O Dia

Publicado 21/01/2025 09:58 | Atualizado 21/01/2025 10:00

Rio - Os lojistas cariocas esperam aumento de 2% nas vendas do Carnaval, de acordo com a pesquisa do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Rio de Janeiro (SindilojasRio).

Segundo os comerciantes, adereços e fantasias, tecidos, bermudas, shorts, camisetas, linha de praia (biquíni, maiô, chapéus e saídas de praia), sandálias, chinelos e tênis são os produtos que devem ser mais vendidos. O preço médio das compras ficará em torno de R$ 150,00 e os clientes deverão utilizar o cartão de crédito como forma de pagamento, cartão de débito, Pix e crediário.



"O período carnavalesco também é responsável por uma expressiva geração de empregos temporários. A produção de fantasias, organização de blocos, montagem de infraestrutura e logística de eventos emprega milhares de pessoas em diversas áreas", diz Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio.



O levantamento ouviu 250 lojistas entre os dias 10 e 16 de janeiro. De acordo com a pesquisa, as lojas do Centro, da Zona Norte e da Zona Sul deverão ser as mais procuradas pelos foliões.

"Se a alta do dólar contribuiu para elevar preços no final do ano passado, deverá facilitar a vinda de estrangeiros. Nesse aspecto o Rio de Janeiro cumpre papel importantíssimo com sua beleza, praias e as festividades. Ano passado a cidade recebeu quase 70 mil estrangeiros apenas para o Carnaval", explica Aldo.



O presidente das entidades também chama a atenção para outro detalhe que vem animando o comércio especializado em produtos para o Carnaval, que são os blocos de rua, que por não exigirem fantasias padronizadas colaboram significativamente para as vendas.