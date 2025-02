Plano Safra tende a baixar o preço dos alimentos - Reprodução/internet

Plano Safra tende a baixar o preço dos alimentos Reprodução/internet

Publicado 05/02/2025 07:43 | Atualizado 05/02/2025 07:44

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o preço dos alimentos tende a baixar, devido a uma "supersafra" prestes a ser entregue e aos dois Planos Safras já lançados pelo governo federal. As declarações ocorreram em conversa com jornalistas após um encontro com a bancada do seu partido, o PSD, na Câmara dos Deputados, nesta terça-feira, 4.



"No que tange ao Ministério da Agricultura, para o combate à alta dos preços dos alimentos, fizemos os dois planos Safras mais fortes da história e, dada a mudança climática, temos uma super safra na iminência de ser entregue à população brasileira. Isso tende a baixar o preço dos alimentos e a dar mais viabilidade", declarou.



Fávaro também mencionou a variação cambial e citou a aproximação do dólar ao valor de R$ 5,80. "O reflexo vai também acontecer no preço dos alimentos", afirmou.



O ministro disse, ainda, que vê como necessário o incentivo do plantio dos produtos da cesta básica que possam ter diminuição de ofertas. Ele disse que pediu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, um "tratamento diferenciado" ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe).



"Se a gente tiver qualquer perspectiva de diminuição na produção de batata, por exemplo, então que a gente incentive de forma mais contundente os produtores de batata", declarou.

O líder do PSD na Câmara, Antonio Brito, também disse que a bancada "demonstrou satisfação com o ministro", em meio às discussões no governo federal sobre uma reforma ministerial nos próximos meses.