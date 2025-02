Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther DweckMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 05/02/2025 10:24 | Atualizado 05/02/2025 11:09

A Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, declarou nesta quarta-feira, 5, que os servidores federais que formalizaram reajuste salarial receberão pagamento retroativo após a aprovação final da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025.

Ela citou o pagamento retroativo referente aos meses de janeiro, fevereiro e março deste ano. Dweck participa do programa "Bom dia, Ministra", da EBC.

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) deve votar até o dia 10 de março a proposta do orçamento. No último sábado, o relator, senador Angelo Coronel (PSD-BA), disse que ainda há pendências para ajustar no texto. Ele informou que ajustes devem acontecer ainda este mês após reuniões com os novos presidentes da Câmara e do Senado.