As inscrições para as vagas oferecidas pela Iguá devem ser feitas pela internet - Rafael Campos/Governo do Rio de Janeiro

As inscrições para as vagas oferecidas pela Iguá devem ser feitas pela internetRafael Campos/Governo do Rio de Janeiro

Publicado 06/02/2025 11:17 | Atualizado 06/02/2025 11:20





A Iguá oferece salário compatível com o mercado, além de benefícios como plano de saúde, vale-alimentação, seguro de vida, rede de descontos com parceiros e outros diferenciais. Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem acessar a página da Iguá na plataforma da Gupy, no link



Confira abaixo a relação de vagas



Rio de Janeiro



- Assistente Administrativo;

- Auxiliar de Operação de Água (Vaga Afirmativa PCD);

- Auxiliar de Operação de Esgoto;

- Auxiliar Operação Água

- Encarregado de Redes Água;

- Engenheiro de Capex (Infraestrutura);

- Especialista de Projetos – Financeiro;

- Fiscal de Obras;

- Gerente Eletromecânico;

- Operador Volante de Água II;

- Supervisor de CCO;

- Técnico Segurança do Trabalho. A Iguá, concessionária de saneamento que atende a 19 bairros na Zona Oeste do Rio de Janeiro e aos municípios de Miguel Pereira e Paty do Alferes, no Sul Fluminense, está com oportunidades de trabalho abertas para profissionais de níveis superior, técnico e médio. Há também posições afirmativas para pessoas com deficiência. São 13 vagas para a operação da concessionária na capital e 3 vagas para a operação da concessionária no Sul Fluminense.A Iguá oferece salário compatível com o mercado, além de benefícios como plano de saúde, vale-alimentação, seguro de vida, rede de descontos com parceiros e outros diferenciais. Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem acessar a página da Iguá na plataforma da Gupy, no link https://vemserigua.gupy.io/ - Assistente Administrativo;- Auxiliar de Operação de Água (Vaga Afirmativa PCD);- Auxiliar de Operação de Esgoto;- Auxiliar Operação Água- Encarregado de Redes Água;- Engenheiro de Capex (Infraestrutura);- Especialista de Projetos – Financeiro;- Fiscal de Obras;- Gerente Eletromecânico;- Operador Volante de Água II;- Supervisor de CCO;- Técnico Segurança do Trabalho.

Miguel Pereira



- Analista Ambiental Pleno;

- Auxiliar de Eletromecânica;

- Fiscal de Obras.