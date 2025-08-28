Eduardo Saverin cofundou o Facebook ao lado de Mark Zuckerberg e outros três colegas - Reprodução/internet

Publicado 28/08/2025 11:06 | Atualizado 28/08/2025 12:26

Pelo segundo ano consecutivo , o cofundador do Facebook, Eduardo Saverin é o brasileiro mais rico pelo, de acordo com o ranking anual de bilionários da Revista Forbes divulgado nesta quinta-feira (28). Com uma fortuna de R$ 227 bilhões, ele é conhecido por ser sócio de Mark Zuckerberg, que conheceu enquanto estava na faculdade.

Nascido em São Paulo, Saverin vive hoje em Singapura e teve sua fortuna impulsionada pelo avanço da inteligência artificial. Além de manter participação minoritária no Meta, ele segue atuando em projetos de venture capital.

Vicky Safra, viúva de Joseph Safra (1938-2020), fundador do Banco Safra, que foi o banqueiro mais rico do mundo até sua morte em 2020, lidera com folga a lista de mulheres mais ricas do Brasil, mas ficou em segundo como a pessoa mais rica. O seu patrimônio é de R$ 120,5 bilhões, cerca de 9,4% maior em relação ao ano passado, de acordo com a Forbes.

Em 2023, Vicky foi a primeira mulher a lidera r, pela primeira vez em 12 anos de existência do ranking, a lista de bilionários brasileiros. Junto com seus filhos, o patrimônio total da família era de R$ 87,8 bilhões, enquanto o de Eduardo Saverin somava R$ 83,5 bilhões.

A 13ª edição da lista nacional da Forbes aponta 300 brasileiros com patrimônio superior a R$ 1 bilhão. O ranking de 2025 reúne 240 homens, que juntos somam R$ 1,68 trilhão, e 60 mulheres, com fortuna acumulada de R$ 343,7 bilhões.



Entre os bilionários, 56,3% viram suas fortunas crescer no último ano, enquanto 20,6% registraram queda e apenas um manteve o mesmo patrimônio. O ranking também incorporou 31 novos nomes que atingiram pela primeira vez o status de bilionários.

A lista deste ano traz como novidade a estreia de Íris Pássaro Abravanel, viúva de Silvio Santos (1930-2023), fundador do SBT, e de suas seis filhas, que juntas acumulam R$ 6,4 bilhões.

Também entraram na lista Priscila Barreto Moreira Silva, acionista do grupo de planos de saúde Hapvida, com R$ 2,2 bilhões; e Mariana Botelho Ramalho Cardoso, diretora estatutária e responsável pela Área de Compliance do BTG Pactual, com R$ 2,1 bilhões.

Entre as dez mulheres mais ricas do país, apenas Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, e Lucia Maggi, da Amaggi, não herdaram seu patrimônio.

Veja quem são os 10 maiores bilionários brasileiros em 2025

- Eduardo Saverin (Facebook/Meta) - Patrimônio: R$ 227 bilhões

- Vicky Sarfati Safra e família (Banco Safra) - Patrimônio: R$ 120,5 bilhões

- Jorge Paulo Lemann (AB Inbev/3G Capital) - Patrimônio: R$ 88 bilhões

- André Santos Esteves (BTG Pactual) - Patrimônio: R$ 51 bilhões

- Fernando Roberto Moreira Salles (Itaú Unibanco/CBMM) - Patrimônio: R$ 40,2 bilhões

- Carlos Alberto da Veiga Sicupira (AB Inbev/3G Capital) - Patrimônio: R$ 39,1 bilhões

- Pedro Moreira Salles (Itaú Unibanco/CBMM) - Patrimônio: R$ 38 bilhões

- Miguel Gellert Krigsner (O Boticário) - Patrimônio: R$ 34,2 bilhões

- Alexandre Behring da Costa (3G Capital) - Patrimônio: R$ 31 bilhões

- Jorge Neval Moll Filho (Rede D’Or) - Patrimônio: R$ 30,4 bilhões

Mulheres mais ricas do Brasil

- Vicky Sarfati Safra e família (viúva do banqueiro Joseph Safra): R$ 120,5 bilhões

- Maria Helena Moraes Scripilliti e família (filha do empresário José Ermírio de Moraes, fundador da Votorantim): R$ 26,8 bilhões

- Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela (pedagoga e única mulher a integrar o Conselho de Administração do Itaú Unibanco): R$ 9,8 bilhões

- Anne Werninghaus (filha de um dos fundadores da WEG): R$ 9,1 bilhões

- Cristina Helena Junqueira (cofundadora do Nubank): R$ 8,7 bilhões

- Neide Helena de Moraes (neta do empresário José Ermírio de Moraes, fundador da Votorantim): R$ 8,4 bilhões

- Vera Rechulski Santo Domingo (viúva de Julio Mario Santo Domingo Jr, filho do fundador da cervejaria colombiana Santo Domingo): R$ 7,1 bilhões

- Lucia Borges Maggi (fundadora, junto com o marido, da gigante agrícola Amaggi): R$ 6,6 bilhões

- Dora Voigt de Assis (neta de um dos fundadores da WEG): R$ 6,6 bilhões

- Lívia Voigt (irmã de Dora e também neta de um dos fundadores da WEG): R$ 6,6 bilhões