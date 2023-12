Inscrições podem ser feitas pelo site da Faetec - Rede social

Para quem deseja começar 2024 com um novo emprego na área de educação ou administração, a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) está nos últimos dias de inscrições para quem deseja atuar nos programas Pronatec Mulheres Mil e Pronatec Mulheres Mil - Sistema Prisional, do Governo Federal. As inscrições ficam abertas até esta quarta-feira, 6.



A oportunidade é para cadastro reserva de profissionais bolsistas. Para o Pronatec Mulheres Mil - Sistema Prisional, as inscrições são para os cargos de supervisor acadêmico administrativo e instrutor, ambos com remuneração de R$ 30 por hora. O Pronatec Mulheres Mil oferece os mesmos cargos e ainda o de Assistente Administrativo, com bolsa de R$ 18 por hora. A carga horária semanal será de até 16h.



A classificação dos candidatos irá seguir os critérios de formação e tempo de serviço comprovado na área do curso pretendido. Como critérios de desempate, serão levados em consideração o tempo de experiência profissional e idade, favorecendo o candidato mais velho. Todas as orientações sobre o processo seletivo se encontram no edital, no site da Faetec.



Quem optar por atuar no programa Pronatec Mulheres Mil atenderá nos cursos de Qualificação Profissional voltados a mulheres vítimas de violência ou que se encontram em situação de vulnerabilidade social, encaminhadas aos cursos pela Secretaria de Estado da Mulher. Já no Pronatec Mulheres Mil - Sistema Prisional, o profissional vai atuar em cursos para mulheres que cumprem pena em presídios do município do Rio de Janeiro.