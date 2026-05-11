Os selecionados serão capacitados para atender melhor o público - Divulgação

Os selecionados serão capacitados para atender melhor o públicoDivulgação

Publicado 11/05/2026 00:00

O turismo comunitário no Rio de Janeiro ganha um novo capítulo de inclusão e oportunidade: começa esta semana a primeira turma exclusiva de Formação de Guias de Turismo voltada para moradores da Rocinha e do Vidigal. A iniciativa do projeto Na Favela Turismo, em parceria com a Escola Cieth, selecionou 32 participantes para um curso de seis meses que promete não apenas capacitar, mas transformar trajetórias dentro das próprias comunidades.

A formação surge como uma resposta concreta à necessidade de profissionalização de quem já vive o turismo na prática. Entre os alunos estão mototaxistas, condutores informais e jovens em busca da primeira oportunidade no setor. "O curso é a chance de profissionalizar meu trabalho no turismo", afirma o morador da Rocinha, Rômulo Santos, refletindo o sentimento de muitos participantes que enxergam na iniciativa um divisor de águas.

Com uma proposta robusta, o curso combina teoria e prática, incluindo visitas técnicas presenciais obrigatórias e viagens avaliativas que medem o desempenho dos alunos em situações reais. O conteúdo abrange desde técnicas de guiamento e elaboração de roteiros até atendimento ao público, segurança, sustentabilidade e noções de empreendedorismo — pilares fundamentais para um turismo mais qualificado e responsável.

A coordenadora Loureny Lima destaca que o projeto foi pensado sob medida para a realidade local. “Adaptamos a formação à realidade das comunidades, com foco prático e avaliativo, preparando os alunos para os desafios reais do mercado”, explica.

Mais do que uma capacitação, a formação representa uma estratégia de desenvolvimento econômico sustentável. Ao preparar moradores para atuarem como guias oficiais, o projeto fortalece a geração de renda dentro das favelas e amplia o protagonismo local no turismo carioca, rompendo com modelos tradicionais e promovendo narrativas mais autênticas.

Para o CEO do Na Favela Turismo, Renan Monteiro, o curso simboliza um movimento maior de transformação social. “Quando a oportunidade chega dentro da favela, ela não muda só uma pessoa — ela muda histórias, famílias e o futuro de toda uma comunidade. Estamos formando guias, mas principalmente líderes e empreendedores”, afirma.

Após a conclusão do curso, os participantes estarão aptos a atuar não apenas em roteiros dentro das comunidades, mas também em outras regiões do Rio de Janeiro, podendo captar clientes, estruturar experiências e até criar seus próprios negócios no setor.

A parceria entre o Na Favela Turismo e a Escola Cieth reforça a importância de iniciativas que unem qualificação técnica e impacto social. Em um momento em que o turismo busca caminhos mais sustentáveis e inclusivos, projetos como este mostram que investir nas comunidades é também investir no futuro da cidade.

Com vagas disputadas e mais de 200 inscritos no processo seletivo, a formação já nasce como referência e aponta para a necessidade de expansão de iniciativas semelhantes. Afinal, quando o conhecimento chega onde antes faltava oportunidade, o resultado é transformação real — e duradoura.