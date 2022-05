Valtteri Bottas, piloto do Alfa Romeo - Reprodução/Twitter F1

Publicado 12/05/2022 14:59

Rio - O finlandês Valtteri Bottas, piloto da Alfa Romeo na Fórmula 1, trouxe uma novidade inédita para seus fãs. Na manhã desta quinta-feira (12), o piloto anunciou a venda de um poster com uma foto sua, mostrando a bunda, em uma cachoeira em Aspen, Colorado, nos Estados Unidos. Confira:

Bottas divulgando a venda de seu poster ousado Reprodução/Instagram Valtteri Bottas

O produto ousado está a venda no site "We Are Pari", pelo valor de 10,77 euros (aproximadamente R$ 57, na cotação atual). No entanto, o poster só estará a venda por 24 horas.

Em sua conta no Instagram, Valtteri Bottas anunciou ainda que todo o valor arrecadado com a venda do produto será destinado à sua instituição de caridade.