Luis Enrique, ex-técnico da seleção espanhola, está perto de assumir o comando do PSG - Foto: AFP

Luis Enrique, ex-técnico da seleção espanhola, está perto de assumir o comando do PSGFoto: AFP

Publicado 04/07/2023 09:00 | Atualizado 04/07/2023 09:32

França - O PSG está perto de definir o seu novo treinador para a próxima temporada. Nesta terça-feira, o clube francês acertou a rescisão de Christophe Galtier. A saída do técnico já era esperada, mas demorou mais que o previsto. Agora, a tendência é que Luis Enrique seja apresentado em breve como o novo comandante.

O espanhol já está em Paris e será o novo comandante do clube francês. O último trabalho de Luis Enrique foi na Copa do Mundo de 2022. Ele dirigiu a seleção do seu país que na ocasião acabou eliminada de forma precoce nas oitavas de finais para Marrocos.

O maior momento de Luis Enrique no futebol como treinador foi em 2015. Na ocasião ele comandou o Barcelona em seu último título da Liga dos Campeões. Neymar, Messi e Luis Suárez formaram um ataque histórico que levou o clube espanhol a conquista.

A chegada de Luis Enrique poderá ser uma última chance para Neymar. Considerado antes carta fora do baralho, o atacante pode continuar no clube francês. Lembrando que Mbappé revelou que não irá renovar seu vínculo com o PSG após junho de 2024.