Publicado 04/07/2023 13:25 | Atualizado 04/07/2023 13:32

Rio - Novo treinador do Al-Hilal, Jorge Jesus, já teve seu nome vinculado como a razão do interesse do clube árabe em dois jogadores brasileiros: Willian Arão, do Fenerbahçe, e Pedro, do Flamengo. No entanto, de acordo com o Mister, ainda não houve qualquer pedido dele sobre a contratação de reforços para a sua nova equipe.

"Não tenho o dossiê de nenhum jogador do Al Hilal. Foi chegar a Paris em duas horas, voltar a Portugal, ir agora para a Áustria. Não falei com mais ninguém. Não sei como estão os dossiês dos possíveis jogadores da equipa, agora é que eu vou me inteirar de tudo", afirmou em entrevista ao portal português "Tribuna".

Jorge Jesus já trabalhou duas vezes com Willian Arão. A primeira pelo Flamengo em 2019 e 2020 e a segunda no Fenerbahçe, clube que o português dirigiu até o fim da última temporada europeia.

Já com Pedro, o atacante comandou em apenas alguns poucos meses no Flamengo em 2020. O Al-Hilal encarou os dois jogadores, o volante no Mundial de 2019, quando o Rubro-Negro levou a melhor na semifinal da competição, e a última neste ano, quando apesar de ter marcado, Pedro não evitou a eliminação para os sauditas.