Marlon foi emprestado ao Monza, da Itália, na última temporadaReprodução / Instagram

Publicado 04/07/2023 13:40

Na mira do Fluminense, o zagueiro Marlon, de 27 anos, revelado em Xerém, pode voltar ao Brasil para jogar em outro clube que não o Tricolor. De acordo com o "Gazeta Esportiva", o Corinthians tem interesse no defensor e deseja sacramentar a negociação com o jogador nesta semana.

O Fluminense chegou a fazer uma proposta pelo zagueiro na última segunda-feira. Com valores abaixo do que Marlon, que joga pelo Shakthar Donetsk, recebe na Europa, o clube tenta "apelar" para o coração do jogador, que teria o desejo de voltar a jogar pelo clube que o revelou.

Após sair do Fluminense, em 2016, Marlon rodou a Europa, passando por clubes como Barcelona, Nice e Sassuolo. Depois de sua última temporada pelo clube italiano, o zagueiro foi comprado pelo Shakthar Donetsk, da Ucrânia. Entretanto, devido à guerra que acontece no país, ele tem a permissão de ativar uma cláusula para ser emprestado para outro clube sem custos. Sabendo disso, o jogador de 27 anos defendeu a camisa do Monza, da Itália, na última temporada.

O Fluminense viu suas opções na defesa diminuírem no decorrer da temporada. Vitor Mendes foi afastado pelo clube após ser citado nas investigações do esquema de manipulação de resultados na Operação Penalidade Máxima II. Além dele, Manoel está suspenso pela Conmebol após ser pego no exame antidoping após a partida contra o River Plate, pela Libertadores.

Além de Marlon, o Tricolor também busca a contratação do zagueiro Antônio Carlos, que defende o Orlando City, dos Estados Unidos. Entretanto, o time manifestou seu desejo de renovar o contrato do jogador, o que deve dificultar as negociações.