Messi jogará pelo Inter Miami, nos Estados Unidos - AFP

Messi jogará pelo Inter Miami, nos Estados UnidosAFP

Publicado 04/07/2023 17:28

Messi e Iniesta foram multicampeões pelo Barcelona Ben Stansall / AFP Após dividirem o gramado por 15 anos no Barcelona. Lionel Messi e Andrés Iniesta podem voltar a jogar juntos no Inter Miami, clube em que o argentino deve estrear neste mês de julho.

O Inter Miami formalizou uma proposta ao meio-campista de 39 anos. Segundo o site catalão "Rac1", a equipe dos Estados Unidos briga com uma oferta árabe pelo jogador.

Iniesta estava no Vissel Kobe, do Japão, onde atuou por cinco anos. No último sábado (1), o craque teve seu jogo de despedida do Japão, contra Consadole Sapporo, e apesar da saída, ele descartou uma possível aposentadoria.



Com Messi, o espanhol conquistou nove Campeonatos Espanhóis, quatro Champions Leagues e seis Copas do Rei da Espanha ente 2003 e 2018. Os dois estão entre os jogadores que mais atuaram pelo clube catalão.