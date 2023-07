Neto durante o programa "Os Donos da Bola" - Reprodução/Band

Neto durante o programa "Os Donos da Bola"Reprodução/Band

Publicado 04/07/2023 17:59

Apresentador do programa "Os Donos da Bola", Neto lamentou e repudiou as agressões sofridas pelo atacante Luan, do Corinthians, em um motel na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, na madrugada desta terça-feira (4). O ex-jogador, que vestiu a camisa do Timão na década de 1990, ligou alerta quanto ao cenário violento enfrentado no futebol brasileiro.

"Não é para rodar em relação a vida particular dele. Isso (vida particular) não me interessa. Estamos chegando em um ponto que as pessoas vão morrer por causa do futebol. Comentaristas, jornalistas e jogadores vão morrer. Se invadiu ou quem invadiu é um problema da polícia, mas está errado. Super errado. Mas torcedor não pode entrar com ursinho de pelúcia. Qual a justiça? A vida particular dele é só dele", disse, durante a programação da Band.

De acordo com informações do site "ge", Luan estava acompanhado de alguns amigos e mulheres quando foi surpreendido por torcedores do clube paulista.

O jornalista Jorge Nicola, presente no "Os Donos da Bola" desta terça-feira, cobrou atitude dos jogadores em meio à falta de ação dos clubes em casos parecidos.

"O que aconteceu hoje é inaceitável. Se os jogadores não tomarem uma providência, precisam fazer greve, não podem jogar ou alguma hora vai morrer jogador, vai morrer alguém por causa de futebol. Vai morrer gente logo. Não vejo clube se mexendo e nem ninguém, por isso os jogadores precisam se mexer."