David Terans está de saída do Athletico-PRDivulgação / Athletico-PR

Publicado 04/07/2023 18:47

Na véspera do jogo contra o Flamengo, o Athletico-PR acertou a venda do meia David Terans para o Pachuca, do México. Segundo informações do "ge", o uruguaio sequer viajou para o Rio de Janeiro para o confronto com o Rubro-Negro carioca, que acontecerá nesta quarta-feira (05), às 21h30, e é válido pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O Pachuca desembolsará cerca de R$ 18 milhões pela contratação do jogador de 28 anos. O desejo da transferência partiu por parte de Terans, que perdeu muito espaço na equipe no decorrer da temporada. Antes um dos destaques da campanha que levou o Athletico até a final da última Taça Libertadores, o uruguaio ficou no banco de reservas em oito dos últimos dez jogos do Furacão.

No Athletico-PR desde 2021, Terans foi um dos principais destaques do clube nos últimos anos. Ele fez 129 jogos com a camisa do Furacão, além de marcar 31 gols e dar 26 assistências.

Entretanto, o Athletico não será o único clube com desfalques para o jogo contra o Flamengo. Gabigol e Léo Pereira não treinaram nesta terça-feira (04) e dificilmente devem ser relacionados para a partida, que acontece no Maracanã.