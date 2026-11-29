Palmeiras - EITAN ABRAMOVICH / AFP

PalmeirasEITAN ABRAMOVICH / AFP

Publicado 29/11/2026 00:00

O Palmeiras é tetracampeão da América! A equipe comandada por Abel Ferreira venceu o Estudiantes por 1 a 0, no Estádio Centenário, em Montevidéu, capital do Uruguai, e conquistou a Libertadores. Com o título, o Verdão chegou à sua quarta taça da principal competição do continente, igualando o Flamengo como maior campeão do torneio entre os brasileiros. O paraguaio Sosa marcou o único gol da partida.

O resultado também foi comemorado por alguns cariocas, já que garante o Fluminense na fase de grupos da Liberta do ano que vem e abre um G-7 no Brasileirão, aumentando as chances de o Vasco ir para o torneio na próxima temporada — ainda pode virar G-8 se o Grêmio for rebaixado.

Alguns jogadores conhecidos do torcedor carioca chegaram ao segundo troféu da Libertadores na carreira. Jhon Arias foi campeão com o Fluminense, em 2023, enquanto Alexander Barboza e Marlon Freitas conquistaram a edição de 2024 pelo Botafogo. Outro nome é Andreas Pereira, que participou da campanha do Flamengo em 2022, mas ficou marcado por um escorregão que garantiu o título do Palmeiras em 2021, no mesmo palco da partida de ontem,

Com o título, Abel Ferreira se tornou o treinador com mais conquistas da Libertadores por clubes brasileiros. À frente do Palmeiras desde 2020, o português já havia levantado a taça nas edições de 2020 e 2021. Com o triunfo de 2026, chegou ao terceiro troféu continental, tornando-se o primeiro técnico a alcançar essa marca comandando uma equipe brasileira.

O primeiro tempo foi marcado por poucas oportunidades de gol. A melhor chance foi do Palmeiras, após um bate-rebate dentro da área. O zagueiro Marcos Rojo, do Estudiantes, desviou contra a própria meta e viu a bola beija o é da trave do goleiro Muslera.

Logo aos sete minutos da segunda etapa, o Palmeiras marcou Após cruzamento de Arthur, Jhon Arias escorou a bola para a frente da pequena área, onde Ramón Sosa apareceu para completar e balançar as redes. O gol, que seria o único da decisão, garantiu a vantagem alviverde e colocou o Verdão em vantagem na briga pela taça.

Depois do gol, o Palmeiras recuou e viu o Estudiantes crescer na partida. A equipe argentina criou duas boas oportunidades, mas parou em Carlos Miguel. Na primeira, Guido Carrillo arriscou uma bicicleta, e o goleiro palmeirense fez grande defesa para evitar o empate. Na outra chegada, Cetré apareceu para finalizar de cabeça, mas novamente o camisa 1 do Verdão impediu o gol argentino.

Reportagem do estagiário Vinícius Gomes, sob supervisão de Danillo Pedrosa