Helicóptero caiu na noite de quinta-feira, 16, no Morro do Tico-Tico - Reprodução/TV Globo

Publicado 17/01/2025 07:58 | Atualizado 17/01/2025 09:48

Um helicóptero caiu na noite de quinta-feira, 16, em Caieiras, Região Metropolitana de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave foi encontrada na manhã desta sexta-feira, 17, no Morro do Tico-Tico, próximo ao Conjunto Habitacional Nosso Teto. Um casal que era transportado morreu. A filha deles, uma menina de 11 anos, e o piloto, Edenilson de Oliveira Costa, foram resgatados com vida. As vítimas do acidente são o empresário André Feldman e sua mulher, Juliana Elisa Alves Maria Feldman, de 49 anos, moradores de Americana, São Paulo. A filha do casal completa 12 anos neste sábado (18).

Resgate

Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) e Comando de Aviação da Polícia Militar trabalharam durante o resgate na manhã desta sexta-feira (17).



Em entrevista à TV Globo, o sargento Pelegrini, do Helicóptero Águia da PM, primeiro a chegar no local e fazer o resgate dos sobreviventes, disse que tanto o piloto quanto a menina foram resgatados conscientes. Eles chegaram ao local por meio do sinal de celular de uma das vítimas.



"Iniciamos o giro em cima da aeronave e avistamos uma pessoa tentando sair da área de mata. Optamos por pousar para tentar de alguma forma ajuda-lo. Adentramos a área de mata, ele informou que era o piloto, e que tinha lá três vítimas. E que a menina, que tinha passado a noite com ele no local, ela estava bem e direcionou para onde nós deveríamos ir. conseguimos acessar e fazer a retirada dela."



Ainda segundo o sargento, o piloto estava bastante abalado e, assim que foi resgatado, pediu água. "Ele estava muito abalado, passou a noite em uma aérea ruim, muito úmida. Local de difícil acesso, ele já perdeu energia durante a noite e ainda gastou muita energia tentando sair daí", relatou o sargento.



Conforme a corporação, a vítima resgatada estava consciente e foi removida para um hospital da região. Houve a interdição da Rodovia dos Bandeirantes no trecho do km 30 para o pouso de um helicóptero de resgate.

Investigações

Segundo a Defesa Civil de São Paulo, as investigações sobre as causas do acidente estarão a cargo do Cenipa (Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).

Prefeitura de Americana

Em postagem no Instagram, o prefeito de Americana, Chico Sardelli, manifestou tristeza pela perda do casal morador do município. "Dois americanenses que se despedem de maneira trágica e que deixarão um legado de trabalho, dedicação e amizade", escreveu.

Efeitos do acidente

Durante o resgate, uma fila de carros de 2 quilômetros se formou entre o km 29 e o km 31. A faixa da direita e acostamento seguem interditadas para atendimento a esta ocorrência. As informações são do Centro de Controle da CCR AutoBAn.



*Com informações da Agência Estadão Conteúdo