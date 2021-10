Em cena o artista Yago Eloy revive Machado de Assis. - Foto: Italo Dornelles

Publicado 27/10/2021 18:40 | Atualizado 27/10/2021 18:43

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí por meio da secretaria de Educação e Cultura em parceria com a Casa de Cultura Marise Moreira de Brito apresenta a exposição “A Casa do Bruxo”, em memória aos 113 anos de morte de Machado de Assis, patrono da Biblioteca Municipal. A homenagem está aberta ao público até 14 de novembro, das 8h às 17h, entrada gratuita.



A história do Escritor é contada através de uma montagem representando o sobrado da sua casa em Cosme Velho. O Apelido de bruxo segundo o dito popular, surgiu devido a um hábito de queimar suas cartas em um caldeirão no meio do sobrado. O apelido se popularizou quando o poeta Carlos Drummond de Andrade escreveu “A um bruxo, com amor”, onde reverenciava a vida e a obra do autor. A curadoria é da Casa de Cultura, e estreia a nova sala do equipamento que busca oferecer mais um local para o artista expor seus trabalhos.



Exposição de Carlos Benedito está aberta ao público até 14 de novembro. Divulgação



Na Sala Principal é possível ver a exposição “Brasilidades e Trajetórias”, de Carlos Benedito. Para o autor a exposição é uma parcela de acontecimentos que atravessaram sua trajetória nos últimos anos. Inspirado através dos diversos símbolos, signos e culturas busca o resgate cultural e social, principalmente dos povos afro-brasileiros e povos indígenas.



Sobre o Expositor



Carlos Benedito é nascido e criado em Itaguaí, morador do bairro São Francisco. O artista começou seu trabalho muito novo, nem sempre teve incetivo necessário para se identificar como artista, mesmo assim se manteve focado e trabalhando. Suas maiores influências são animações japonesas como: YuYu Hakusho, Samurai Warriors, Cavaleiros do Zodíaco, entre outros. Sempre usava brinquedos que tinha das séries animadas como modelos para a execução de desenhos de observação. Diagnosticado muito cedo com TDAH (transtorno de déficit de atenção e hiperatividade), a Arte sempre esteve presente entre seus tratamentos. Na escola, sempre era incluso nos grupos de trabalhos caso fosse necessário algum tipo de desenho. No início de sua fase adulta chegou a se afastar do mundo das artes por não ser visto como um trabalho próspero, parte por seus responsáveis parte pelo mesmo.



Em 2016 passou a publicar algumas peças artísticas entre desenho e esculturas em redes sociais, como o Instagram Facebook. A vida do artista tomou um novo rumo quando foi indicado por seu amigo para ingressar no teste de habilidade específica da UFRRJ. Em 2019 ingressou no curso de Licenciatura em Belas Artes. Hoje em dia se identifica como artista plástico e segue estudando arte, além da produção cultural. Seu objetivo é levar informação e incentivo para às novas gerações.