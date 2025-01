Aula inaugural de hidroginástica foi bastante concorrida; - Foto: Italo Dornelles/Comunicação PMI

Publicado 20/01/2025 20:30

A Prefeitura de Itaguaí abriu nesta segunda-feira (20) as inscrições para a retomada das aulas de natação e hidroginástica no Ciep 300, que fica no bairro Santana. Para marcar a data, houve um evento com a presença de autoridades municipais e do atleta olímpico Guilherme Costa, o Cachorrão.

Os números já são significativos: 546 inscritos na hidroginástica e 452 na natação, com um total de 1002 inscritos.

O prefeito interino de Itaguaí, Haroldo Jesus, saudou o retorno das atividades na piscina do Ciep 300, que durante muito tempo abrigou a natação e a hidro e que há muito tempo estavam paralisadas. Mediante a reforma emergencial, a nova gestão conseguiu deixar a piscina apta a receber os alunos e retomar o projeto. As aulas começam nesta terça-feira (21) pela manhã.

“Queremos que surja a partir dessa piscina novos atletas como Guilherme Costa, mais jovens que representem nossa cidade mundo afora”, disse Haroldo, felicitando Guilherme, que nadou na piscina do Ciep 300 no passado e hoje compõe a equipe brasileira de natação.

Toni Coelho, secretário municipal de Turismo e Esportes, desde sempre um entusiasta da natação e da hidroginástica, disse que era um dia de comemoração pela retomada de um projeto que revelou vários talentos e que proporciona qualidade de vida para os cidadãos.

Fabinho Taciano - Presidente em Exercício da Câmara Municipal de Itaguaí, também esteve presente, assim como a vereadora Rachel Secundo e o secretário de Ordem Pública e Limpeza Urbana – Adilson Pereira Campos Junior (Pimpo).

Como homenagem a Guilherme Costa, a piscina do Ciep 300 vai receber seu nome. Este é um projeto que vai tramitar na Câmara, assim que os trabalhos legislativos voltarem do recesso.

Ele é um grande campeão: ouro nos 1.500 metros livres nos Jogos Pan-Americanos de 2019; 2019, quebra do recorde sul-americano em 3 provas no US Open (em piscina longa) em Atlanta – 2019; medalha de bronze no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2022, em Budapeste (400 metros livres), dentre outras importantes conquistas.

“Estou muito feliz, treinei bastante tempo aqui, lembro quando era mais novo, treinava praticamente todos os dias no Ciep 300 e foi fundamental na minha carreira. Espero que surjam outros bons atletas, pois vários que treinaram aqui competiam em alto nível”, disse Guilherme, que comentou sobre a homenagem de ter seu nome eternizado na piscina da unidade escolar.