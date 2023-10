Polícai de Maine posicionada a frente do hospital que recebeu os feridos do tiroteio - JOSEPH PREZIOSO / AFP

Polícai de Maine posicionada a frente do hospital que recebeu os feridos do tiroteioJOSEPH PREZIOSO / AFP

Publicado 26/10/2023 07:32

Um ataque a tiros deixou 18 pessoas mortas e 13 feridas na noite desta quarta-feira (25) na cidade de Lewiston, no estado americano do Maine. Segundo a polícia, o atirador está em fuga.



A rede de TV ABC News informou que os tiros teriam começado em uma pista de boliche. A emissora também reportou disparos em um bar e em um centro de distribuição da varejista Walmart.



O suspeito “segue em liberdade", assinalou a polícia do condado de Androscoggin, que divulgou fotos que mostram um homem branco armado com um fuzil semiautomático. A polícia pediu que qualquer pessoa que tivesse informações sobre a identidade do atirador entrasse em contato.



A polícia também divulgou uma foto de uma caminhonete branca e pediu ajuda à população para identificar o veículo. As forças de ordem “investigam dois eventos de atirador ativo", publicou no Facebook o departamento do xerife do Condado de Androscoggin.



Autoridades pediram que as lojas permaneçam fechadas enquanto as investigações estão em andamento. "O suspeito segue em liberdade", ressaltaram.



A governadora do Maine, Janet Mills, disse que estava "ciente e informada sobre um tiroteio em Lewiston". O presidente americano, Joe Biden, também foi informado.



Citando fontes policiais, a CNN reportou inicialmente que pelo menos 50 ou 60 pessoas ficaram feridas na ação, mas não estava claro quantas delas haviam sido baleadas.



A polícia e as equipes de resgate chegaram à pista de boliche Sparetime Recreation por volta das 19h15 locais, em resposta a um atirador ativo, e receberam informações posteriores sobre outro ataque a tiros, no estabelecimento Schemengees Bar & Grille, segundo o Sun Journal. Às 20h15, chegou a notícia de um novo ataque, em um centro de distribuição local do Walmart.



O congressista do Maine Jared Golden publicou no X, antigo Twitter: "Assim como todos os cidadãos do Maine, estou horrorizado com os acontecimentos desta noite em Lewison, meu local de nascimento. Estamos arrasados por aqueles que foram afetados."



Lewiston é a segunda cidade mais populosa do Maine e fica cerca de 50 km ao norte da maior cidade do estado, Portland.