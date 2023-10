Polícia de Maine fechou ruas perto do local do Schemengees Bar and Grill, um dos alvos do tiroteio - Joseph Prezioso / AFP

Polícia de Maine fechou ruas perto do local do Schemengees Bar and Grill, um dos alvos do tiroteioJoseph Prezioso / AFP

Publicado 26/10/2023 09:54

Co-proprietária do bar Schemengees Bar and Grill, Kathy Lebel não estava presente no local quando um homem iniciou um tiroteio e matou cerca de 18 pessoas na cidade de Lewiston , em Maine, nos EUA, na noite de quarta-feira, 25.

Em entrevista ao jornal local Lewiston Sun Journal, ela contou que o estabelecimento estava movimentando, por causa de desconto de 25% aos clientes que trabalham no setor de restaurantes e bares, e que testumunhas lhe falaram que o suspeito chegou "atirando em todo mundo".

"Era uma noite divertida jogando com amigos. (O tiroteio) É a última coisa que você esperava, certo? Ainda sinto que tudo isso é um pesadelo", contou a comerciante, cujo estabelecimento fica apenas de 6,4 quilômetros de distância de outro alvo do ataque, uma pista de boliche na Sparetime Recreation. Um centro de distribuição da varejista Walmart também foi atacado pelo atirador.

Governadora do estado de Maine, Janet Mills afirmou que está ciente da situação e que irá se pronunciar sobre o caso as 10h30 do horário local (11h40 no horário de Brasília). Até lá, ela pediu que a população siga as instruções da polícia local e que sigam dentro de casa com as portas trancadas. Seguindo a medida, diversas lojas e escolas permaneceram fechadas, de acordo com informações da News Center Maine.

This morning at 10:30, I will join public safety officials at Lewiston City Hall to speak to Maine people about last night’s tragedy and the ongoing search for the person of interest. I urge Maine people to continue to follow the instructions of local law enforcement. https://t.co/58HoLqgEmV — Governor Janet Mills (@GovJanetMills) October 26, 2023

O presidente Joe Biden também foi informado sobre o tiroteio e conversou por telefone com a governadora, os senadores Angus King e Susan Collins e o congressista Jared Golden para oferecer total apoio federal após o ataque, informou a Casa Branca.

Suspeito em fuga

A polícia e as equipes de resgate chegaram à pista de boliche Sparetime Recreation por volta das 19h15 locais, em resposta a um atirador ativo, e receberam informações posteriores sobre outro ataque a tiros, no estabelecimento Schemengees Bar & Grille, segundo o Sun Journal. Às 20h15, chegou a notícia de um novo ataque, em um centro de distribuição local do Walmart.

O suspeito “segue em liberdade", assinalou a polícia do condado de Androscoggin, que divulgou fotos que mostram um homem branco armado com um fuzil semiautomático. A polícia pediu que qualquer pessoa que tivesse informações sobre a identidade do atirador entrasse em contato. Ainda não há informações sobre o que poderia ter motivado o ataque armado.



A polícia também divulgou uma foto de uma caminhonete branca e pediu ajuda à população para identificar o veículo. As forças de ordem “investigam dois eventos de atirador ativo", publicou no Facebook o departamento do xerife do Condado de Androscoggin.