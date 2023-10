Forças do exército estão em Maine para ajudar na caçada ao suspeito do massacre - Joseph Prezioso / AFP

Publicado 26/10/2023 10:43

Suspeito de realizar um tiroteio com 18 mortes e diversos feridos na cidade de Lewiston , em Maine, nos EUA, na noite de quarta-feira, 25, um homem de 40 anos está foragido e identificado como "pessoa de interesse" pelas autoridades locais.

Segundo informações da polícia, ele serviu como instrutor de armas de fogo na Reserva do Exército dos EUA e, recentemente, revelou ter problemas de saúde mental como experiências de alucinações auditivas. Inclusive com epísódios de ouvir vozes e ameçar atirar na Base da Guarda Nacional em Saco, cidade de Maine.

O suspeito também foi internado em um centro de saúde mental por duas semanas em 2023. De acordo com o jornal The Independent, ele tem um histórico de prisões por violência doméstica e outros crimes.

Segundo o News Center Media, o fugitivo cursou engenharia e tecnologia na Universidade de Maine, entre 2001 e 2004, mas não chegou a se formar.

Governadora pede que população não saia de casa

Governadora do estado de Maine, Janet Mills afirmou que está ciente da situação e que irá se pronunciar sobre o caso as 10h30 do horário local (11h40 no horário de Brasília). Até lá, ela pediu que a população siga as instruções da polícia local e que permaneçam dentro de casa com as portas trancadas. Seguindo a medida, diversas lojas e escolas permaneceram fechadas, de acordo com informações da News Center Maine.

O presidente Joe Biden também foi informado sobre o tiroteio e conversou por telefone com a governadora, os senadores Angus King e Susan Collins e o congressista Jared Golden para oferecer total apoio federal após o ataque, informou a Casa Branca.

Atacou múltiplos alvos

A polícia e as equipes de resgate chegaram à pista de boliche Sparetime Recreation por volta das 19h15 locais, em resposta a um atirador ativo, e receberam informações posteriores sobre outro ataque a tiros, no estabelecimento Schemengees Bar & Grille, segundo o Sun Journal. Às 20h15, chegou a notícia de um novo ataque, em um centro de distribuição local do Walmart.

A polícia do condado de Androscoggin divulgou fotos que mostram o suspeito armado com um fuzil semiautomático, que acreditam ser AR15. A polícia pediu que qualquer pessoa que tivesse informações sobre a identidade do atirador entrasse em contato. Ainda não há informações sobre o que poderia ter motivado o ataque armado.



A polícia também divulgou uma foto de uma caminhonete branca e pediu ajuda à população para identificar o veículo. As forças de ordem “investigam dois eventos de atirador ativo", publicou no Facebook o departamento do xerife do Condado de Androscoggin.