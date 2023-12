Andre Braugher na série 'Brooklyn Nine-Nine' - Reprodução Internet

Publicado 13/12/2023 08:00

Rio - O ator Andre Braugher, de 61 anos, uma da estrelas da série "Brooklyn Nine-Nine", morreu na última segunda-feira. A informação é da revista "Variety". De acordo com o que a assessoria do artista contou à publicação, ele morreu após uma "breve doença".

O ator se destacou como o Capitão Raymond Holt no seriado "Brooklyn Nine-Nine". Pelo papel, ele recebeu o prêmio "Choice Awards" de "Melhor Ator Coadjuvante" na categoria de "Série de Comédia" e foi indicado ao Emmy Awards quatro outras vezes.

Anteriormente, em 1998, Andre Braugher ganhou um Emmy pelo personagem Frank Peblemton em "Homicide: Life on the Street". Ele também participou de obras como "Men of a Certain Age", "Posseidon" e "Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado", entre outros.

Braugher iria começar as gravações da série "Residence", da Netflix, em 2024. Ele deixa a mulher, Ami Brabso e os filhos Michael, Isaiah e John Wesley.