Cait Corrain sofreu um 'colapso' - Reprodução

Cait Corrain sofreu um 'colapso'Reprodução

Publicado 13/12/2023 09:27

A escritora americana de ficção científica Cait Corrain assumiu, em uma carta publicada nas redes sociais nesta terça-feira, 12, ter criado perfis falsos para atacar colegas no Goodreads, famoso site de avaliação de livros. A autora compartilhou um longo texto em que se desculpava e dizia enfrentar um episódio de depressão, alcoolismo e abuso de substâncias desde junho de 2022.

A sincere apology. I know this is long, but that's because I'm trying to own and openly address every aspect of what I did. pic.twitter.com/MEtyDLCkDw — Cait (@CaitCorrain) December 12, 2023

Segundo Cait, ela teria dado início a uma nova medicação em novembro deste ano e, no último dia 2, sofreu um "colapso psicológico". Foi durante este período que ela usou seis perfis no site - dois deles, conforme o relato, foram criados durante uma rápida crise em 2022 - para promover seu próprio livro, diminuir a avaliação de outros autores e "deixar comentários que variaram entre maldosos e abusivos".Cait é autora de Crown of Starlight (Coroa da Luz das Estrelas, em tradução livre), que tinha o lançamento previsto para maio de 2024. Após o caso, a Del Rey Books, editora de livros de ficção científica pertencente ao grupo Random House, anunciou que o lançamento do livro foi cancelado e que não irá publicar nenhuma das outras obras do contrato com a escritora.Segundo a autora, os ataques foram direcionados, até mesmo, a colegas que possuem livros publicados pela Del Rey. "Não tive a intenção de ser má com nenhum deles, isso foi apenas o meu medo fora de controle sobre como meu livro seria recebido", disse.Cait tentou encobrir o caso - descoberto pelos próprios usuários do Goodreads - por sentir pânico de que seu segredo fosse descoberto. "Eu traí a confiança da minha agente, da minha equipe de publicação, dos meus leitores, dos meus amigos, e traí os meus próprios valores mais profundos", declarou.Um dia antes da publicação da carta, Rebecca Podos, agente da escritora, anunciou que havia rompido a parceria com Cait. "Agradeço profundamente a paciência daqueles que foram diretamente impactados pelos acontecimentos da semana passada enquanto eu trabalhava em uma situação difícil", escreveu ela em uma postagem no X, antigo Twitter.