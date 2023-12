Rei Charles III - AFP

25/12/2023

O rei Charles III defendeu o ecologismo e a necessidade de paz em todo o mundo, na segunda mensagem de Natal de seu reinado, neste domingo, 25.

Dirigindo-se ao país do Palácio de Buckingham, o monarca, de 75 anos, pediu que se encontre "grande inspiração" na "crescente consciência de como devemos proteger a Terra e nosso mundo natural".

De pé, ao lado de uma árvore de Natal viva — uma novidade no discurso festivo anual da monarquia britânica —, o rei também disse que estava rezando pela paz, em meio ao conflito no Oriente Médio e em outros lugares.

"Cuidar dessa criação é uma responsabilidade que cabe a pessoas de todos os credos e de nenhum", disse ele na mensagem real pré-gravada transmitida pela televisão britânica às 15h GMT (12h no horário de Brasília).

O monarca, defensor do meio ambiente há muitos anos e que discursou na recente cúpula climática da ONU (COP28), em Dubai, destacou a importância de "cuidar da Terra para o bem dos filhos dos nossos filhos".

Ao concluir sua mensagem, reconhecendo "os conflitos cada vez mais trágicos em todo o mundo", ele disse rezar "para que nós também possamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para protegermos uns aos outros".

"As palavras de Jesus parecem mais pertinentes do que nunca: 'Faça aos outros o que gostaria que fizessem com você'", frisou, observando que "tais valores são universais".

"Eles nos lembram que devemos nos imaginar no lugar do próximo e buscar o bem dele, como faríamos conosco", resumiu.