Avião de pequeno porte cai em rodovia dos Estados Unidos e colide com veículo Reprodução / X

Publicado 13/02/2024 10:30 | Atualizado 13/02/2024 11:18

A queda de um avião em uma rodovia na Flórida matou duas pessoas e deixou, ao menos, três feridos na sexta-feira, 9. A aeronave tinha como destino a cidade de Naples, na Flórida, mas teve uma falha nos motores a poucos quilômetros do aeroporto e caiu na rodovia, atingindo um carro e explodindo poucos segundos após a colisão.

Just drove past this plane crash on I75 south in Naples, Florida. @winknews @FLVoiceNews pic.twitter.com/OcqQY1BuXR — Joe Blow (@JoeBlow_808) February 9, 2024

O Gabinete do Xerife do Condado de Collier identificou Edward Daniel Murphy, um piloto de 50 anos, e o copiloto Ian Frederick Hofmann, 65, como os mortos.Os três sobreviventes eram o membro da tripulação Sydney Ann Bosmans, 23 anos, e os passageiros Aaron Baker, 35 anos, e Audra Green, 23 anos, ambos de Columbus, Ohio.Os três foram levados para um hospital local devido aos ferimentos. Suas condições são desconhecidas.Momentos antes de o jato particular colidir com uma rodovia da Flórida, o piloto havia dito calmamente a um controlador do aeroporto que a aeronave "não chegaria à pista" porque havia perdido os dois motores.O jato, com cinco pessoas a bordo, era um Bombardier Challenger 600 e tinha como destino o aeroporto de Naples quando tentou fazer um pouso de emergência na Interstate 75 na tarde de sexta-feira.Mas testemunhas disseram que ele colidiu com um veículo - a asa do avião arrastou um carro antes de bater em uma parede. Em seguida, houve uma explosão, com chamas e fumaça preta saindo do local. Autoridades federais iniciaram uma investigação sobre o acidente.O avião havia decolado de um aeroporto na Universidade Estadual de Ohio, em Columbus, Ohio, por volta das 13 horas e estava previsto para pousar em Naples por volta do momento do acidente, disse o porta-voz da Autoridade Aeroportuária de Naples, Robin King, quando o piloto entrou em contato com a torre solicitando um pouso de emergência."Entendi. Emergência. Livre para aterrissar. Pista de pouso. Dois. Três", respondeu o controlador de tráfego aéreo ao piloto, em áudio obtido pela agência de notícias Associated Press"Estamos autorizados a pousar, mas não vamos conseguir chegar à pista. Perdemos os dois motores", respondeu o piloto calmamenteA torre perdeu o contato e, em seguida, os funcionários do aeroporto viram a fumaça da interestadual a apenas alguns quilômetros de distância, disse King.King disse que eles enviaram caminhões de bombeiros com espuma especial para o local, e três das cinco pessoas a bordo foram retiradas dos destroços com vida."A asa pulverizou esse carro."Brianna Walker viu a asa do avião arrastar o carro na frente do seu e bater na parede. "Foram segundos que nos separaram do carro à nossa frente", disse ela. "A asa pulverizou esse carro "Walker e sua amiga avistaram o avião momentos antes de ele atingir a rodovia, permitindo que sua amiga encostasse o carro antes do acidente."O avião estava sobre nossas cabeças por centímetros", disse ela "Ele deu uma guinada para a direita e derrapou na rodovia."De acordo com o rastreador de aeronaves FlightAware, o avião era operado pela Hop-a-Jet Worldwide Charter, com sede em Fort Lauderdale, Flórida. A aeronave estava programada para voar de volta a Fort Lauderdale na tarde de sexta-feira.A Hop-a-Jet disse na noite de sexta-feira que havia "recebido relatos confirmados de um acidente envolvendo uma de nossas aeronaves alugadas perto de Naples" e que enviaria uma equipe ao local do acidente, informou o Naples Daily News."Nossa preocupação imediata é com o bem-estar de nossos passageiros, membros da tripulação e suas famílias", disse o comunicado.O comunicado não continha detalhes sobre o acidente.Um porta-voz da Universidade Estadual de Ohio disse que a aeronave não é afiliada à universidade e que não havia mais informações sobre ela.Autoridades federais informaram que um relatório preliminar sobre a causa do acidente deverá ser apresentado em 30 dias.