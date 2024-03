Foto de Kate Middleton seria a primeira imagem após passar por cirurgia abdominal - Reprodução: redes sociais

Publicado 11/03/2024 10:15 | Atualizado 11/03/2024 10:19

A princesa de Gales, Kate Middleton, pediu desculpas nesta segunda-feira, 11, pela foto de família manipulada , a primeira desde a sua operação abdominal A imagem foi retirada de circulação no domingo, 10, pelas agências de notícias quando foi descoberta a alteração.

"Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Queria expressar as minhas desculpas por qualquer confusão causada pela foto de família que compartilhamos ontem", escreveu a princesa em um comunicado publicado na rede social X.

Com a foto de domingo , os serviços reais, que estavam sob pressão, provavelmente esperavam dissipar as dúvidas sobre a saúde da princesa, mas criaram mais confusão e alarme.

"Obrigado pelos votos e apoio contínuo nos últimos dois meses. Desejo a todos um feliz Dia das Mães", dizia a mensagem junto à imagem de domingo, assinada com um "C" de Catherine.

A foto, que foi retirada de circulação por agências de notícias internacionais, incluindo a AFP, mostrava Kate sorridente, rodeada pelos seus três filhos, George, Charlotte e Louis, no Dia das Mães no Reino Unido.

Mas uma análise da foto mostrou que a mão esquerda da princesa não parecia estar devidamente alinhada com a manga de sua filha Charlotte, colocando em dúvida a autenticidade da foto como um todo. Também parecia haver retoques na mão esquerda e no cabelo de Charlotte e no zíper da roupa de Kate.

"Em vez de esfriar as especulações [sobre o estado de saúde da princesa após a operação], este cenário levanta mais perguntas do que respostas", resumiu um artigo da "BBC" nesta segunda.

Um ponto de vista compartilhado por muitos observadores, como o jornalista encarregado da realeza na rede privada “ITV”, que afirmou que a foto teve um "efeito adverso" ao desejado. Os serviços reais informaram que não publicaram a foto original.

Depois de divulgar inicialmente a fotografia cedida pelo palácio, as agências Associated Press (AP), Reuters, Getty e AFP decidiram retirá-la de circulação no domingo.

A agência britânica PA tomou a mesma decisão na segunda, pouco antes da declaração de Catherine, devido à falta de "esclarecimentos" dos serviços reais.

Kate, que foi submetida a uma cirurgia abdominal em meados de janeiro, sem que os serviços reais dessem mais informações sobre a intervenção, está desde então isolada da vida pública.

Na semana passada, um meio de comunicação americano publicou uma foto da princesa em um carro dirigido pela mãe.

Inicialmente, o Palácio de Kensington, que trata da agenda e da informação relativa aos príncipes de Gales, William e Catherine, afirmou que a sua convalescença e ausência em eventos públicos se estenderia pelo menos até ao final de março.

Na semana passada, o Ministério da Defesa britânico publicou no seu site que Catherine regressaria à atividade pública em um desfile militar no dia 8 de junho. A informação, que não foi confirmada pelos serviços reais, foi retirada horas depois pelo mesmo Ministério.

A comunicação sobre a operação e convalescença de Kate levantou muitas questões e até críticas, e difere dos esforços de transparência defendidos pelo Palácio de Buckingham em relação ao câncer sofrido pelo rei Charles III.

A imagem manipulada alimentou mais dúvidas, especialmente porque a última aparição pública de Kate remonta à missa de Natal da família real em Sandringham, no leste da Inglaterra, há dois meses e meio.

A imagem retocada da princesa e dos seus filhos esteve, nesta segunda-feira, na primeira página de todos os jornais britânicos, que noticiaram a polêmica levantada pela foto.

A polêmica pode ofuscar a cerimônia desta segunda-feira na Abadia de Westminster pelo 75º aniversário da Commonwealth, à qual o príncipe William deverá comparecer.

Em uma mensagem de vídeo gravada por ocasião deste aniversário da Commonwealth, organização que reúne 56 países que faziam parte majoritariamente do Império Britânico, o rei, que trata um câncer, cuja natureza não foi informada, afirmou que continuará servindo ao país "na medida das minhas possibilidades".